TUSAŞ'tan Körfez ülkesine Türkiye imzası! F110-GE-129D sevk edildi

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), Umman Hava Kuvvetlerine ait bir F110-GE-129 motorunun bakım, tamir ve teknoloji yükseltme işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamada, TEI'nin, parça imalatı ve Türkiye'nin milli havacılık motorları için yaptığı çalışmaların yanında bakım, onarım, test ve mühendislik faaliyetlerinde de başarılara imza attığı belirtildi.

Şirketin, yıllardır geniş portföydeki askeri motorların bakım, onarım ve mühendislik faaliyetlerinde Türkiye'deki öncü isim olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEI uluslararası alanda da bilinirliğini ve güvenilirliğini artırarak çalışmalarına devam ediyor. TEI, F16 ve F15 uçaklarına güç veren F110 motorlarının bakımlarında, ana motor üreticisi GE Aerospace ile uzun yıllardır sürdürdüğü işbirliğini, küresel filodaki F110 motorlarına da servis desteği sağlamak için genişletmiştir. 2023 yılında düzenlenen Paris Air Show'da, GE Aerospace ile imzaladığı anlaşma kapsamında TEI, F110 motorları için Umman ve Singapur filolarında yer alan F110 motorları için de bakım, tamir ve revizyon yapma hakkını kazanmıştır. 2024 yılının ilk ayında TEI çalışanlarının özverili katkılarıyla Umman Hava Kuvvetlerine ait bir F110-GE-129 motorunun bakım, tamir ve teknoloji yükseltme işlemleri gerçekleştirilmiştir. F110-GE-129D'ye dönüştürülen motor uçuşa hazır şekilde müşteriye sevk edildi."

Açıklamada, TEI tarafından bakım faaliyetleri tamamlanan ilk Umman Hava Kuvvetleri motoru olması nedeniyle ayrı önemi olan bu çalışmanın bakım, onarım ve revizyonu planlanan Singapur Hava Kuvvetleri F110-GE-129C motorları için de yol gösterici olacağı kaydedildi.