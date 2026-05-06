TUSAŞ'tan kritik imza! Tam 100 motorluk anlaşma tamam

Türk savunma sanayisinin gücünü bir kez daha ortaya koyan SAHA 2026 fuarı dolu dizgin yoluna devam ediyor. Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile TEI arasında, ANKA ve AKSUNGUR platformlarında kullanılmak üzere 100 adet TEI-PD170 turbodizel motorunun tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Daha önce iki platform için 40 adet TEI-PD170 motoru teslim edilirken, yerli motorlu AKSUNGUR ilk kez Aralık 2025'te envantere girmişti.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin insansız hava aracı programlarında kullanılan yerli motorlar için atılan bu yeni adım, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 kapsamında hayata geçirildi.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Anlaşma, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının motor tedarik sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Daha önce iki platform için 40 adet TEI-PD170 motoru teslim edilirken, yerli motorlu AKSUNGUR ilk kez Aralık 2025'te envantere girmişti.

Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru olan TEI-PD170, uzun motor ömrü, düşük yakıt tüketimi, yüksek irtifa performansı ve yüksek elektrik üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen motorun, ANKA ve AKSUNGUR platformlarının operasyonel kabiliyetine doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte, milli insansız hava araçlarında yerlilik oranının artırılması ve Türkiye'nin savunma havacılığı alanındaki tedarik bağımsızlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

