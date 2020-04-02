02 Nisan 2020 Perşembe 18:31 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:31

Dört binden fazla personelin bulunduğu nükleer tahrikli gemide virüsün hızla yayıldığı gözlemlenirken ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in konuyla ilgili açıklamaları ses getirdi. Esper, şu an için durumun personelin tahliyesini gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtmişti.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Donanma Operasyonları Komutanı Amiral Michael Gilday: “Cuma gününe kadar gemiden, iki bin 700'den fazla personel tahliye edilecek." dedi.

Personelin yüzde yirmisinin tahliye edildiği şu an için açıklanan bilgiler arasında.