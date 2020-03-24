24 Mart 2020 Salı 11:24 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:24

Bu kapsamda Çin, JL-9 ileri jet eğitim uçağının uçak gemisi güvertesinde kullanım için uygun hale getirmeyi planlıyor. Aviation Industry Corporation of China (Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu / AVIC) bünyesinde faaliyet gösteren Guizhou Aviation Industry Corporation (Guizhou Havacılık Endüstrisi Kurumu), uçağın yeni modeli için çalışmalara başladı.

Yapılan açıklamayla paylaşılan görselde, JL-9 uçak gemisi üzerinde uçuş halinde yer almakta. Çalışmalar kapsamında platformun motor, gövde ve iniş takımı bileşenlerinin güçlendirilmesi ve uçağın korozyona dayanıklı hâle getirilmesi planlanıyor.

Uçak gemisi konuşlu eğitim uçağı olarak ABD, T-45 Goshawk uçaklarını kullanıyor.

Ruslar ise Su-25 (NATO Kodu: Frogfoot) yer taarruz uçaklarının bahse konu görev için uyarlanmış modeli olan Su-25 UTG'leri ile eğitim faaliyetlerini yürütüyor.

Çin'in ise henüz uçak gemisi konuşlu görevler için uyarlanmış bir jet eğitim uçağı bulunmuyor.