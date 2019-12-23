star.com.tr 23.12.2019 14:28 - Güncelleme: 23.12.2019 14:51

13 Aralık'ta, Şangay yakındalarında bir uçak penceresinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan aşağıdaki fotoğraf, Çin'in askeri modernizasyonuna ve üretimine ilişkin çarpıcı bilgilere dair bilgi verdi.

Forbes'a konu olan fotoğrafta yakın zamanda inşa edilmiş dokuz Çin savaş gemisini gösteriyor. Forbes'a göre bu gemiler en yakın görüntüde yeni inşa edilmiş 4 adet muhrip görünüyor. Bunlardan ikisi, ABD'nin Arleigh Burke Sınıfı AEGIS muhriplerine eşdeğer, Type-052D hava savunma muhripleri. 7.500 tonluk bu muhripler, uzun menzilli yerden havaya füzeler ve seyir füzeleri de dahil 64 büyük füze taşıyabiliyor.

Diğer ikisi daha büyük olan Type-055 gemileridir. Bunlar aynı zamanda hava savunma muhripleri olarak da tanımlansa da, büyüklükleri açısından farklı gemilerdir. Örneğin taşıdıkları füze sayısı 100'den fazla, yani diğer muhriplerin iki katıdır.

Fotoğrafta PLAN'ın genişleyen amfibi savaş gemileri filosundan yük taşıyacak bazı 'hovercraft'lar da var. Bunlar, tank gibi araçları ve askeri techizatları gemiden kıyıya taşımak için kullanılacak, ABD'deki LCAC'lara benzer görevler üstlenecek.

Tersanede Yuan Wang Sınıfı uydu ve füze izleme gemisinin bulunduğu görülüyor. Okyanuslarda seyretmeye uygun gemi, bir diz uydu ve dev çanak antenlere sahip. Bu gemi aynı zamanda füze testleri içinde kullanılabiliyor.

Ancak fotoğraftaki en çarpıcı detay, devasa vimçlerin altındaki Type-003 adıyla anılan Çin'in en yeni uçak gemisi... Type-003'ün ABD donanmasındaki Ford Sınıfı uçak gemilerindeki gibi elektromanyetik fırlatma sistemine sahip olduğu ileri sürülüyor.

BUZ DAĞININ SADECE GÖRÜNEN YÜZÜ

Bu görüntü Çin deniz modernizasyonunun ilginç bir resmini çiziyor, Çin gemi ve denizaltılarını inşa ettiği tek tersane değil.

Tersanede üretilen ve fotoğrafta görülmeyen denizaltılarla birlikte bütün muhripler, çeşitli amaçlarla üretilen gemiler ve en önemlisi yeni nesil uçak gemisi, çok daha büyük bir inşaat programının sadece bir parçası ve bu tersane Çin genelinde benzer şekilde etkileyici birçok tersaneden sadece biri.

CNAS: AMERİKA'YI KENDİ OYUNUNDA YENECEK

Haziran ayında, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan 'Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS)', Çin'in endüstriyel ve teknolojik yeteneklerinin "Amerikalıları kendi oyunlarında yenmesine" yardımcı olabileceğini ve silah yarışında avantaj elde edebileceğini savundu.

CNAS'nin makalesinde, Pekin'in teknolojik ilerleme ve nihayetinde teknolojik hakimiyet elde etmek için çabaladığı vurgulanarak, ''Sovyetler hiçbir zaman ABD'ye yetişemedi. Amerika'nın teknolojik üstünlüğünün üstesinden gelemedi. Ancak bu Çin için geçerli olmayabilir.'' ifadelerine yer verildi.

Diplomat to the National Interest gibi pprestiji yayın kuruluşları da, Çin'in askeri modernizasyonunun ABD'ye "bir meydan okuma" olduğunu ve bu çalışmaların Washington'a endişelenmek için "iyi nedenler" verdiğini belirtti.

RUS UZMANLAR: AMERİKALILA HAYAL BİLE EDEMEZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rus uzmanlar, Pekin yönetiminin deniz kuvvetlerindeki moderleştirmeyi, modernizasyonunun temel taşı haline getirdiğini söyledi.

Uzmanlara göre Çin, gücünü dünyanın herhangi bir köşesine yansıtabilen küresel bir askeri güç olma rolü peşinde koşuyor ve ABD'nin bununla mücadele edecek endüstriyel kapasitesi olmayabilir.

Siyaset bilimci ve askeri uzman Aleksandr Khramchikhin, Çin'in donanmasını geliştirme programını ''kesinlikle benzeri görülmemiş" ifadesiyle niteledi.

Khramchikhin, ''Çin'in modernizasyon programı tüm dünyada rakipsizdir. Amerikalılar böyle bir hızı hayal bile edemez.'' dedi.