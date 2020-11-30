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Savunma

Ukrayna: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava aracının (İHA) yakında teslim alacaklarını duyurdu.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 17:58 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:59
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Ukrayna’nın ASELSAN’ı olarak bilinen UKROBORONPROM Başkanı İgor Fomenko yaptığı açıklamada, “Bir sene içinde kendi üretimimiz Bayraktar benzeri insansız hava aracımız Sokol-300’ü teslim almayı planlıyoruz. Çok önemli bir proje ve inşallah gerçeğe dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, bir açıklama yapmış ve 2021 yılında Türkiye’den 5 adet İHA daha satın alacaklarını duyurmuştu. Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu, 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 de İHA kontrol merkezi Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti.

Libya, Suriye ve Karabağ’da Bayraktar İHA’ların büyük başarısı

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Türkiye yapımı İHA’ların Libya’da, Suriye’de ve Karabağ’da ciddi şekilde olayların seyrini değiştirdiği ve Rusya’ya ait Pantsir-S1 tipi hava savunma sistemlerini de imha ettiği altı çizilen detaylar arasında yer almıştı.

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