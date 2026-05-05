Ukrayna savaşını işaret etti! Haluk Bayraktar: Bu teknolojileri kendiniz yapmak durumundasınız

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda Haluk Bayraktar, Skydagger standını ziyaret etti ve burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, SAHA'nın 2015'te 27 üyeyle kurulduğunu, bugün ise 1300'ü aşkın üyesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyledi.

2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen ilk fuarın ardından, bugün SAHA 2026 ile 5'inci fuarı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, ilk yıl 170 olan katılımcı firma sayısının bu yıl 1700'e yükseldiği ve bunların 260'ının yabancı firmalardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bayraktar, ziyaretçi sayısında da büyük bir artış beklediklerini aktararak, 2018'de 10 bin ziyaretçinin olduğunu, bu yıl ise 150 bini aşkın ziyaretçiyi burada ağırlayacaklarını söyledi.

"SAHA 2026'DA EN AZ 6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİNE İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi" ile son 25 yılda Türkiye'nin özellikle savunma ve havacılık alanında milli ve özgün sistemlerin geliştirilmesinde çok önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bayraktar, 2000'li yıllarda 250 milyon dolar olan ihracatın bugün 10 milyar doları aştığını vurgulayarak, hatta bu sene 13 milyar doların hedeflendiğini dile getirdi.

Savunma sanayisinde çok önemli değişiklikler ve devrimler gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye 20 yıl önce 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla aslında bu alanın geleceğine yönelik çok önemli bir vizyon ortaya koydu ve bu alandaki gelişmeleri kaçırmamış olduk. Şu an halihazırda mesela Skydagger FPV dron standındayız. Biz yine Baykar olarak, bu sene malumunuz dünya İHA pazarının yüzde 65'i Baykar tedarikiyle sağlanıyor ama bu sene farklı bir yol belirledik, daha çok dolanan mühimmatları sergilemeyi tercih ettik. Çünkü son gelişmelerde bu tarz teknolojiler yani daha düşük maliyetli, çok adetli, mobil, ufak bu teknolojiler harp arenasında çok fazla yer alıyor. Örneğin FPV'ler, burada gördüğünüz ilk kullanımları Ukrayna savaşında başladı. Ukrayna'da her ay bunlardan 100 bin adet kullanılıyor ve bunlar adeta mermi üretimi gibi oldu. Bu teknolojileri mutlak suretle kendiniz yapmak durumundasınız. Bunları dışarıdan çok yüksek adetle karşılamanız mümkün değil."

"SAHA, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN DEĞİŞEN HARP KONSEPTLERİNE ADAPTE OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR PLATFORM"

Haluk Bayraktar, Skydagger'in Türkiye'nin bu alanda milli olan bir firması olduğunu belirterek, buradaki sistemlerin elektrik motor sürücülerinden motora, otopilot sistemlerinden gövdesine kadar yüzde 100 milli olarak geliştirilen sistemler olduğu bilgisini paylaştı.

Bayraktar, burada "Avcı" ismi verilen, "drone interceptor" olarak tanımlanan havadaki dolanan mühimmatları vuran mühimmatın burada sergilendiğini kaydederek, "Toyca" isimli çok pratik 70 kilometre menzilli ürünün sergilendiğini söyledi.

SAHA 2026'nın Türk savunma sanayisinin değişen harp konseptlerine nasıl çok hızlı adapte olduğu gösteren çok önemli bir platform olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ürünler geçtiğimiz fuarda yoktu ama şimdi Türkiye tüm üretim altyapısıyla yani sadece bu platformları monte eden, montaj yapan sanayi değil, motorundan elektroniğine, haberleşme sistemlerinden uçuş kontrol sistemlerine tüm tedarik zincirlerinin tüm birleşenlerinin A'dan Z'ye, örneğin bugün Baykar'da sergilenen Mızrak, K2, Sivrisinek bu ürünlerin tüm bileşenlerini üretiyor. Çünkü siz bunlardan on, yüz değil binler, on binler adet üretmek durumundasınız. 10 bin adet üreteceğiniz ürünün tüm bileşenlerin tedarik zincirini garantiye almak durumundasınız. Dolayısıyla bütün o alt bileşenleri, motoru ve diğer aksesuarları, elektronikleri, yazılımı her şeyle milli yapmak durumundasınız. Çok adetli üretilen yani bunlar ayda binlerce üretilen ürünler. Dolayısıyla SAHA bünyesinde bunlar gibi birçok yenilikçi teknolojiler yer almakta. 203 farklı ürünün lansmanı yapılıyor SAHA bünyesinde ve yine SAHA'da değişen harp konseptinin, Türkiye'nin yükselen gücünün, uluslararası işbirliklere dair 18 adet panel yer alıyor."