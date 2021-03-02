star.com.tr 02 Mart 2021 Salı 19:24 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 19:41

Pakistan, Ukrayna devlet savunma şirketi Ukrpboronprom ile T-80UD muharebe tankı filosunun modernizasyonu için 85.6 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin T-80UD ana muharebe tanklarından oluşan filosunun onarımı ve desteğini içeriyor.

Ukroboronprom CEO'su Yuri Gusev, "Zırhlı araç üretimlerimiz, üretim kapasitelerini sürekli olarak güncelliyor ve yüksek kaliteli iş ve ürünler sağlayan teknolojileri geliştiriyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, Pakistan ile 6TD1 ve 6TD2 motorlarının tedariki için yeni siparişleri de görüştüğü bildirildi.

1990'ların ortalarında Pakistan, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin ana muharebe tankı ihtiyacına yönelik Ukrayna T-80UD ana muharebe tanklarını satın aldı. Pakistan'a tedarik edilen T-80UD tankları, yeni taretler de dahil olmak üzere modern T-84 tankının birçok özelliğine sahipti. Satın alınan 320 adet T-80UD ana muharebe tankının teslimatları 1997 yılında başladı ve 2002 yılının başlarında tamamlandı.

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