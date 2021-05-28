Star.com.tr 28 Mayıs 2021 Cuma 19:42 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:43

Ukrayna, 2S22 Bohdana 155 mm kamyona monteli obüslerin saha testlerini yürütüyor.

Bir kamyona monte edilen yeni kendinden tahrikli topçu sistemi ile Ukrayna komuta merkezlerini, zırhlı ve mekanize birlikleri topçu bataryalarını, iletişim ağlarını ve saha tahkimatlarını imha etmeyi amaçlıyor.

Yeni mobil obüs, bir balistik bilgisayar ve bir silah sistemi bilgisayarından oluşan modern bir atış kontrol sistemi ile donatıldı.

Yeni topçu sisteminin minimum 780 m menzile sahip olması ve 40 km'ye kadar olan menzillerde hedefleri vurabilmesi bekleniyor. Maksimum ateş hızı ise dakikada 6 mermi olarak açıklandı.

Ukrayna Türkiye'den SİHA aldı

Öte yandan Türkiye'den onlarca silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna, Rusya ile Nisan ayında yaşanan gerilimin ardından büyük bir gövde gösterisine girişti.

Ukrayna ordusu, Belarus sınırına yakın konumdaki Rivne bölgesinde kara birliklerinin yanı sıra ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 30 ayrı tugayın yer aldığı tatbikatta ordu birliklerinin Bayraktar TB2'lerle savunma ve saldırı koordinasyonu kurduğunu açıkladı.

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