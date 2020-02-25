İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0983
  • EURO
    6,6182
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    115683
Savunma

Ukrayna'dan tanksavar füzesi için işbirliği

Ukrayna, tanksavar füzesi geliştirme ve üretim kabiliyetinin pylaşımı için çevre ülkelerle işbirliğine devam ediyor.

25 Şubat 2020 Salı09:49 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:49

Polonya, Ukrayna menşeyli Pirat tanksavar füzelerinin ülkede üretimi için Kiev'le işbirliğine hazırlanıyor.

Bu süreçte üretim için ana yüklenici firma ise ZM Mesko olacak. 2004 yılında Rafael ile Spike-LR füzelerinin ülkede üretimi için lisans anlaşması da imzalayn firma, bylece ürün gamına Pirat sistemlerini de ekleyecek.

Pirat füze ailesi olarak adlandırılan sistem, iki ana üründen oluşuyor. Piyade modeli olan Pirat-1, 2 bin 500 metre menzile erişebiliyor.

Füzenin 2,5 kilogram ağırlığındaki harp başlığı ise kullanıcı tercihine bağlı olarak zırh delici, termobarik ve parça tesirli yüksek infilaklı olarak değiştirilebilmekte.

C4 Defence'da yer alan habere göre, 10 kilogram ağırlığındaki sistem, 5 kilogram ağırlığında ve 1180 mm uzunluğundaki kanisterden fırlatılabiliyor. Benzer özelliklere sahip olan Pirat-2 ise yüzeyden saçılan lazer huzmesini takip ederek hedefine ulaşıyor.

Pirat-1 ile ynı menzile sahip olan sistem, hedefine öncülünden farklı olarak 12 saniye yerine 5,5 saniyede erişiyor.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz
İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı

Cenazeleri Türkiye'ye getirildi
Cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Cenazeleri Türkiye'ye getirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.