Ukrayna'dan tanksavar füzesi için işbirliği

25 Şubat 2020 Salı09:49 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:49

Polonya, Ukrayna menşeyli Pirat tanksavar füzelerinin ülkede üretimi için Kiev'le işbirliğine hazırlanıyor.

Bu süreçte üretim için ana yüklenici firma ise ZM Mesko olacak. 2004 yılında Rafael ile Spike-LR füzelerinin ülkede üretimi için lisans anlaşması da imzalayn firma, bylece ürün gamına Pirat sistemlerini de ekleyecek.

Pirat füze ailesi olarak adlandırılan sistem, iki ana üründen oluşuyor. Piyade modeli olan Pirat-1, 2 bin 500 metre menzile erişebiliyor.

Füzenin 2,5 kilogram ağırlığındaki harp başlığı ise kullanıcı tercihine bağlı olarak zırh delici, termobarik ve parça tesirli yüksek infilaklı olarak değiştirilebilmekte.

C4 Defence'da yer alan habere göre, 10 kilogram ağırlığındaki sistem, 5 kilogram ağırlığında ve 1180 mm uzunluğundaki kanisterden fırlatılabiliyor. Benzer özelliklere sahip olan Pirat-2 ise yüzeyden saçılan lazer huzmesini takip ederek hedefine ulaşıyor.

Pirat-1 ile ynı menzile sahip olan sistem, hedefine öncülünden farklı olarak 12 saniye yerine 5,5 saniyede erişiyor.