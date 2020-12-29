Ukrayna'dan üç adet AN-178 uçağı siparişi

star.com.tr 29 Aralık 2020 Salı 20:44 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 20:44

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna uçak firması Antonov ile üç yeni AN-178 askeri nakliye uçağının tedarik edilmesi için bir sözleşme imzaladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'nin katılımıyla, Savunma Bakanlığı ile Antonov firması arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için uçak yapımında işbirliği konusunda bir ön anlaşma imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu yeni uçaklar Ukrayna vatandaşları tarafından, Ukrayna bileşenlerinden ve Ukrayna çıkarları için inşa edildi. Aslında, olması gereken de budur" ifadelerini kullandı. Zelensky birçok uluslararası ortağın "AN" uçağının, özellikle de askeri nakliye modelleriyle ilgilendiğini belirtti.

İlk üretim uçağı, onay testleri tamamlandıktan ve sertifikası alındıktan sonra 2023 yılında teslim edilmesi planlanmaktadır. Personel, hafif ekipman, ve diğer askeri nakliye için tasarlanan An-178, acil durumlarda, nüfusu afet bölgesinden tahliye etmek ve yaralıları taşımak için de kullanılabilir.

Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretiminin Türkiye ve Ukrayna arasındaki güncel konular arasında yer aldığı biliniyor.

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