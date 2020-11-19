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Savunma

Ukrayna'dan yeni roket topçu sistemi

Ukrayna yeni Bureviy ağır roket topçu sistemi geliştiriyor.

star.com.tr19 Kasım 2020 Perşembe 22:03 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:03
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Ukrayna devlet silah grubu Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'un bir parçası olan Shepetivsky,  Bureviy (Hurricane) adlı yeni bir ağır roket topçu sistemi geliştirdi .

Askeri raporlara göre, Bureviy çoklu fırlatma roket sistemi, yüksek hassasiyetle ayırt edilen daha uzun menzilli bir füzeyi ateşleyebilecek kapasitede geliştirildi.

Sovyet Uragan sisteminden yükseltilmiş bir fırlatıcı olan Bureviy ağır roket topçu sistemi, otomatik bir ateş kontrol sistemi, yeni roketler ve ayrı yüksek patlayıcı elementli düzeltilmiş roketler içermekte.

Yeni roket topçu sistemi, yakın zamanda test edildi.

star.com.tr

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