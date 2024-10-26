ULAK Haberleşme ileri teknolojileriyle Türk savunma sanayisinin gücüne katkı sağlıyor! Kritik anlaşmalar imzalandı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO'da ULAK Haberleşme, sektörün önde gelen aktörleri, iş dünyası temsilcileri ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

Fuarda yerli ve milli teknolojilerdeki ileri düzey çözümlerini sergileyen ULAK Haberleşme, özellikle kritik iletişim altyapılarına dair sunduğu güvenilir sistemleri tanıttı.

ULAK Haberleşmenin, 4,5G ve 5G teknolojileri başta olmak üzere, geniş ürün yelpazesiyle sunduğu çözümler, etkinliği ziyaret eden kamu ve özel sektör temsilcileri, askeri yetkililer, akademisyenler ve teknoloji profesyonelleri tarafından ilgiyle incelendi. Söz konusu ilgi sayesinde birçok yeni iş bağlantısına imza atıldı, stratejik ortaklıklar geliştirme yönünde önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

SAHA EXPO, ULAK Haberleşme için yalnızca ürün tanıtımı değil, aynı zamanda stratejik işbirliklerinin hayata geçirildiği bir platform oldu.

ASPİLSAN ile bilgi teknolojisi ürün ve hizmetlerinin sağlanması konusunda işbirliği anlaşması imzalanırken, RF/analog teknoloji geliştirme ve sistem çözümlerinde ortak çalışmalar yürütmek üzere ASARTECH ile de önemli bir işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Bu anlaşmaların, savunma sanayisi ve iletişim teknolojileri alanında yerlilik oranını artırma ve sektöre yenilikçi çözümler sunma hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Standında gerçekleştirdiği görüşmelerle aynı zamanda sektörün önde gelen isimleri ve karar alıcılarla bire bir etkileşimde bulunarak yerli teknolojilerin potansiyelini anlatan ULAK Haberleşme, SAHA EXPO'da, ileri teknolojileriyle Türk savunma sanayisinin gücüne katkı sundu, yerli ve milli teknolojilerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve bunların yaygınlaşması adına önemli adımlar attı.

ULAK Haberleşme, Afrika ve Orta Asya pazarlarına göz dikti: Yeni işbirlikleri için fırsatlar geliştirdik

Öte yandan ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de SAHA EXPO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "Çift Kullanımlı Teknolojilerin Geleceği ve Savunma Sanayi Uygulamaları" panelinde moderatörlük yaptı.