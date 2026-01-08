İSTANBUL 17°C / 3°C
  ULAQ SİDA Basra Körfezi'ne konuşlandırıldı! Türkiye'nin başarısı Batı'nın dilinde
Savunma

ULAQ SİDA Basra Körfezi'ne konuşlandırıldı! Türkiye'nin başarısı Batı'nın dilinde

Aralık'ta Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterine giren ULAQ SİDA'nın Katar'a ihracı Batı basınında gündem oldu. Katar'a teslim edilen iki ULAQ'ın Basra Körfezi'nin operasyonel ortamına son derece uygun bir platform olduğunu dile getiren Batı basını, 'Türk savunma sanayisi açısından bakıldığında, bu ihracat büyük bir başarı öyküsü olarak değerlendirilebilir. Sadece 5 ila 6 yıl içinde tamamen sıfırdan bir yetenek geliştirmek, bunu ulusal silahlı kuvvetlerin envanterine dahil etmek ve ardından bu kadar kısa bir süre içinde ihracat siparişi almak, haklı olarak kayda değer ve hak edilmiş bir başarı olarak kabul edilir' ifadelerini kullandı.

8 Ocak 2026 Perşembe 09:59
ULAQ SİDA Basra Körfezi'ne konuşlandırıldı! Türkiye'nin başarısı Batı'nın dilinde
Dünya silahlı insansız hava aracı (SİHA) pazarında lider olan Türk savunma sanayisi, bu başarısını denizlere taşımak için emin adımlarla ilerliyor.

ULAQ SİDA'nın aralık ayında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi platform açısından önemli bir kilometre taşı olurken buna paralel olarak, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına bir adet ULAQ 11 PSV/ISR botu teslim edildi.

ULAQ SİDA BASRA KÖRFEZİ'NDE

Bu iki gelişme, ULAQ silahlı insansız deniz araçlarına ilgiyi önemli ölçüde artırırken otonomi kabiliyetleriyle ön plana çıkan ULAQ SİDA'nın Katar'a ihracı Batı'nın geniş yankı buldu.

Katar'a teslim edilen iki ULAQ'ın Basra Körfezi'nin operasyonel ortamına son derece uygun bir platform olduğu ifade edildi.

Haberde, "Bu bağlamda, Katar'ın ULAQ insansız yüzey aracını hizmete alma kararı önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. ULAQ'ın, stratejik açıdan hassas bir bölgede Katar'ın istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini önemli ölçüde artırması beklenmektedir. Türk savunma sanayisi açısından bakıldığında, bu ihracat büyük bir başarı öyküsü olarak değerlendirilebilir. Sadece 5 ila 6 yıl içinde tamamen sıfırdan bir yetenek geliştirmek, bunu ulusal silahlı kuvvetlerin envanterine dahil etmek ve ardından bu kadar kısa bir süre içinde ihracat siparişi almak, haklı olarak kayda değer ve hak edilmiş bir başarı olarak kabul edilir." ifadeleri yer aldı.

