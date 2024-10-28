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Savunma

Ülke tarihine geçecek: 363 milyon dolarlık anlaşma resmen onaylandı

Norveç, ABD'den yeni uçaksavar füzeleri satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın değerinin 363 milyon dolar olduğu belirtilirken satın almaya F-35A uçaklarının cephaneliğinin de eklendiği bildirildi. Öte yandan anlaşmanın ülke tarihindeki tek seferde yapılan en büyük silah alımlarından biri olduğunun özellikle altı çizildi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
Ülke tarihine geçecek: 363 milyon dolarlık anlaşma resmen onaylandı
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Norveç'te yayın yapan NRK radyosunun haberine göre, Oslo hükümeti, ABD'den "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze satın alacak.

Yaklaşık 363 milyon dolar değerindeki bu füzeler aynı zamanda F-35A uçaklarının cephaneliğine de dahil edilebilecek.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SİLAH ALIMI

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada, bu satışın, şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük silah alımlarından biri olduğunu belirtti.

Gram, yeni füzelerin "Norveç'i hava saldırılarına karşı daha iyi koruyabileceğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Haziran'da Norveç'e yaklaşık 1,94 milyar dolar değerinde gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve diğer askeri ekipmanların satışına onay vermişti.

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