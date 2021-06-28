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Savunma

Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den SİHA satın alacaklar

Dost ülke Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA ve SİHA satın alma kararı aldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:11
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Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde Bayrakta İHA ve SİHA satın alacak.

22 Haziran'da değiştirilen hükümet bütçesi bu amaçla Savunma Bakanlığı'na ödenek ayırıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERİNDE İNCELEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bu ayın başlarında şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme ve fabrika ziyaretini gösteren bir video yayınladı.

Geçen yıl Arnavutluk, bir Türk savunma firması olan Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen bir anti-drone sisteminin ilk alıcısı olmuştu.

ULUSAL GÜVENLİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ADIM

Öte yandan Arnavutluk parlamentosu tarafından 23 Haziran'da yayınlanan belgede Türkiye'ye ayrılan bütçenin tutarı yayınlandı. Belgede, harcamalar ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması kapsamında değerlendirildi.

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