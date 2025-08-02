Uluslararası hava sahasında Türk imzası: Muharip uçakları Karadeniz'de görevde

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
��️ 30 Temmuz 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2025
✈️ Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XYSj6kAagV
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti" denildi.