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Savunma

Uluslararası hava sahasında Türk imzası: Muharip uçakları Karadeniz'de görevde

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında planlı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. MSB, uçuşun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Uluslararası hava sahasında Türk imzası: Muharip uçakları Karadeniz'de görevde
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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti" denildi.

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