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  • Türkiye'nin ilk yerli deniz füzesi ATMACA yıl sonunda TSK envanterinde olacak
Savunma

Türkiye'nin ilk yerli deniz füzesi ATMACA yıl sonunda TSK envanterinde olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyada yerli olarak üretebilen 5 ülkeden biriyiz' diyerek duyurduğu ATMACA deniz füzesi yıl sonunda TSK envanterine girecek.

30 Ağustos 2020 Pazar 16:54 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ülkemizin ilk deniz füzesi olan ATMACA’ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor 200 kilometre menzili ile düşman radarları tarafından teşhis edilemeyen ve aynı zamanda hedef hareket etse dahi takip edebilen ATMACA ülkemizi dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun göz bebeği olarak ATMACA’yı inşallah yıl sonu itibari ile TSK’nın envanterine katacağız, birçok ülkenin ATMACA’ya ilgi duyması ve satın almak için bizimle iletişim kurması da ayrıca gurur vericidir."

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