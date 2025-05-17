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Savunma

Üs ve limanlara doğrudan sızabiliyor: Harp teknolojisinde yeni taarruz aracı

Makina ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen insansız deniz aracı, düşman hedeflerine yönelik otonom ve etkili taarruz kabiliyetiyle göreve hazır hale geldi. Mavi Vatan'ın yeni silahı, üs ve limanlara doğrudan sızabilecek.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Üs ve limanlara doğrudan sızabiliyor: Harp teknolojisinde yeni taarruz aracı
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MKE'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, MKE Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (PİRANA), tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildiği vurgulandı.

ÜS VE LİMANLARA DOĞRUDAN SIZABİLECEK

Paylaşımında, "'PİRANA', tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve OTONOM olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.

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