MKE'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, MKE Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (PİRANA), tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildiği vurgulandı.
⚓️ #PİRANA KİDA GÖREVE HAZIR— Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) May 17, 2025
�� MKE Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (PİRANA), tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi.
�� Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve... pic.twitter.com/hxVHB2jw5o
Paylaşımında, "'PİRANA', tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve OTONOM olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.