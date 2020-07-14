star.com.tr 14 Temmuz 2020 Salı 12:34 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 12:34

Boeing'in web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri ile ilk F-15EX çok amaçlı avcı uçağı jetinin temini için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri ile, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve savaş filosuna güç katmak maksadıyla ilk sekiz modern F-15EX avcı uçağı üretimi için 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma sağlandı.' ifadelerine yer verildi.

Uçakların ilk ikisinin, St. Louis'deki (Missouri) bir fabrikada tamamlandıktan sonra, "gelecek yıl" teslimatı planlanıyor.

Tüm uçakların teslimatıyla anlaşmanın hacmi, 23 milyar dolar olacak. Çünkü, sözleşme henüz nihai zaman ve nihai F-15EX sayısı ile sınırlı değil. Boeing'in, toplam 144 uçak teslim etme planı olduğu belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk F-15 savaş uçağı, 1974'te hava üstünlüğü için envantere girdi. 1989'da, F-15E Strike Eagle versiyonu ortaya çıktı.

Hava Kuvvetleri, 2001 yılında sipariş edilen son siparişler ile 453 adet kadar çeşitli F-15 savaş uçağı filosuna sahip.

Ayrıca ABD'de İsrail, Suudi Arabistan ve Japonya dahil olmak üzere çeşitli yabancı müşteriler için F-15 savaş jetleri üretildi.

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