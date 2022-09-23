Üstün yeteneklere sahip! 0.8 mach hızında uçacak Şimşek geliyor

Türk savunma sanayisi firmaları Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) fuarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu platformlarını tanıtıp, bunlara yönelik bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

TUSAŞ BİR BİR AÇIKLADI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine, İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırma yönündeki çabalarının sürdüğünü söyledi.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 20'den 60 kilograma kadar farklı harp başlıkları taşıyabilen Kuzgun'un serbest düşüş yapan versiyonunun Aksungur'a entegrasyonu için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yıldız, bunu roket ve turbo itkili versiyonların izleyeceğini belirtti. Yıldız, şunları kaydetti:

"Kuzgun'un yer testlerini bitirdik, sanal atış noktasına kadar geldik. Muhtemelen 1 ay içinde Kuzgun'un entegrasyonu tamamlanacak ve sahada kullanılacak. Yine TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kayı da entegrasyon için sıra bekleyen mühimmatlardan bir tanesi. Kuzgun'un akabinde Kayı için çalışmalara başlayacağız. Entegrasyon için sıra bekleyen ASELSAN'ın geliştirdiği LGK (lazer güdüm kiti) ve minyatür bombalar var. Bunları da sırasıyla Aksungur'a entegre etmiş olacağız. Suya bırakılarak akustik dinleme yapmaya imkan veren ve denizaltı gibi tehditlerin olup olmadığının tespitini sağlayan Sonoboy'a yönelik dinleme faaliyetini başarıyla yaptık. Dinlenen akustik sinyallerin araç üzerinde işlenmesi aşamasını bu yıl tamamlamayı amaçlıyoruz. Üçüncü aşamada ise deniz karakol uçaklarından bırakılan Sonoboy'ların İHA'lardan bırakılmasına çalışacağız."

- ŞİMŞEK, MİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN HIZLANIYOR

Hedef uçak çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Yıldız, süpersonik hedef uçağın hazır olduğunu ve motor konusundaki çalışmaları beklediklerini dile getirdi. Ömer Yıldız, "Ayrıca 6 ay içinde 0,8 mach hızında uçabilen yaklaşık 200 kilogram ağırlığında yeni bir Şimşek hedef uçağımız olacak. Çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Bu uçak özellikle Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinin testi için gerekli ve kullanılacak. Verilen takvim 6 ay ve bu sürede bitireceğiz." dedi.

Yıldız, milli motorların Anka ve Aksungur'da kullanımına yönelik soruya, "Aksungur şu anda PD170 ile uçuyor. Oradaki uçuşları tamamladıktan sonra Anka tarafına geçeceğiz ama geçişimiz yıl sonundan önce olmaz muhtemelen." diye konuştu.

- KARGO İHA'LAR İÇİN GERİ SAYIM

Ömer Yıldız, yıl sonuna kadar 80 kilogram yük taşıma kabiliyeti olan 3 döner kanatlı İHA'yı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına teslim edeceklerini bildirdi. Yıldız, 200-250 kilogram taşıma kapasiteli bir başka araç için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

- MİLLİ İHA'LARIN İHRACAT ROTASI

İHA'ların ihracat çalışmalarına ilişkin sorular üzerine Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Tunus'un 3 aracını teslim ettik, 2 araç daha almak için müracaatlarını yaptılar. Sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz, anlaşmaya çok yakınız. Kazakistan araçlarımız hazır. Araçların hangarlarını hazırladıklarında göndereceğiz. Malezya'da ise sözleşmeye davet edeceklerine dair bilgi geldi ama resmi sözleşme davetiyesi gelmedi. Sözleşmeye davet ettikleri zaman 3 araçlık anlaşmayı yürürlüğe koymuş olacağız. Tunus'taki araçlarımız Anka. Afrika'daki 3 ülkeden 2'si Aksungur, 1 tanesi Anka ile ilgileniyor. Malezya'daki sözleşme de Anka'ya yönelik. Kazakistan'ın muhtemelen bundan sonraki istekleri de Aksungur olacak."