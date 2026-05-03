USV anlaşması ''Türkiye'' şartına takıldı! Ukrayna'dan Yunanistan'a veto

Türkiye'nin yerli silahlı insansız deniz araçları (SİDA) karşısında çözüm arayışına giren ve Ukrayna'nın kapısını çalan Yunanistan beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Ukrayna ile Yunanistan arasında Kasım 2025'te imzalanan insansız su üstü aracı (USV) üretimi anlaşması kapsamında devam eden görüşmelerde Ukrayna'nın araçların kullanımında söz sahibi olmak istemesi üzerine pürüz çıktı.

Ukrayna ile yapılan son görüşmede, anlaşma konusunda derin anlaşmazlıklar yaşanırken insansız deniz aracı edinmek isteyen Yunanistan'ın karşısına yine Türkiye çıktı.

Ukrayna'nın teslim edeceği insansız deniz araçlarının bir savaş durumunda kullanımında söz sahibi olma talebinde bulunduğu öğrenildi. Yunanistan'ın ise buna karşı çıktığı belirtildi.

Batı basını ise görüşmeleri çıkmaza sürükleyen talebin nedenini Türkiye olarak gösterdi.

Kiev'in Ankara ile ortaklık ilişkilerini sürdürme arzusunun oldukça anlaşılabilir olduğuna dikkat çeken Batı basını, "Zira geniş kapsamlı savunma işbirliği ve Ada sınıfı korvetler ve diğer birçok örnek de dahil olmak üzere doğrudan silah alımları söz konusu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Batı basını Yunanistan'ın insansız hava araçları konusunda Türkiye'ye kıyasla geride kalması sebebiyle hazır çözümlere yöneldiğini yazdı.