Çin, Tayvan'ın anakara ile yeniden birleşmesini ulusal kaderinin merkezi olarak görürken, Tayvan Boğazı'ndaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Tayvan, olası bir işgale karşı hazırlıklarını hızlandırarak savunma bütçesini artırdı. ABD ile 1,24 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapan Tayvan, bu anlaşma kapsamında, 38 M1A2T Abrams tankı aldı.

M1A2T ABRAMS TANKLARI SAVUNMA STRATEJİSİ

M1A2T Abrams tankları, Tayvan'ın çok katmanlı savunma stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Bu strateji; gemisavar füzeler, insansız hava araçları, topçu ve savaş helikopterlerini içeriyor. Tanklar özellikle Kuzey Tayvan'ın savunmasını güçlendirmek için Linkou ve Hukou gibi stratejik bölgelere konuşlandırıldı.

M1A2T ABRAMS TANKININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Silah Sistemi: 120 mm'lik M256 yivsiz top ve termal görüntüleme sistemleri.

Motor: 1.500 beygir gücünde gaz türbini motoru.

Zırh ve Savunma: İhraç modeli olarak zayıflatılmış uranyum zırhı ve Trophy aktif koruma sistemi bulunmuyor.

ÇİN'İN TEHDİTLERİ ARTIYOR

Çin'in Tayvan üzerindeki baskısı, özellikle son yıllarda daha belirgin hale geldi. Tayvan hava sahasına yapılan ihlaller ve Tayvan Boğazı'ndaki askeri faaliyetler %300 oranında arttı. Çin ordusu, Mayıs-Kasım 2024 arasında Tayvan etrafında 1.085 sorti gerçekleştirerek tehditlerini somutlaştırdı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan'ın yeniden birleşmesini bir ulusal görev olarak nitelendiriyor. Tayvan'ın bağımsızlık faaliyetlerine kararlılıkla karşı çıkılması gerektiğini vurguluyor.

ABD-TAYVAN SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Tayvan, savunma bütçesini istikrarlı bir şekilde artırarak 2024 yılında 440,6 milyar dolara çıkardı. ABD, Tayvan'ın en büyük savunma destekçisi olarak bugüne kadar 50 milyar dolarlık silah desteği sağladı. 2019'da onaylanan Abrams tanklarının sevkiyatı, bu işbirliğinin son dönemdeki en önemli gelişmesi oldu.

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