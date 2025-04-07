Uzun vadeli destek, doğru finansman! Savunma sanayisindeki fikirleri büyütmek için yeni girişim

20 yılı aşkın savunma ve havacılık tecrübesi üzerine inşa edilen Ad Astra Venture, yapay zeka, robotik, metaverse ve dijital ikiz gibi ileri teknolojilere odaklanıyor.

Ad Astra Venture, geliştirdiği iş modeliyle bu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri yatırımcılarla bir araya getirmeyi hedefliyor. Platform, savunma sektörünün uzun AR-GE süreleri ve sertifikasyon gibi gereksinimlerine uygun, uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı ve uzman danışmanlık desteğiyle dikkati çekiyor.

Türk savunma sanayisinin gelişiminde KOBİ'ler kritik rol oynasa da bu işletmeler finansman bulma ve büyük ölçekli projelere dahil olma konusunda çeşitli engellerle karşılaşıyor. Özellikle yüksek AR-GE maliyetleri ve uzun ürün geliştirme süreleri, geleneksel kredi ve yatırım yöntemlerini KOBİ'ler için yetersiz bırakıyor. Sektörden gelen taleplerin başını da finansman ihtiyacı çekiyor.

Bunun yanı sıra küçük ölçekli firmalar stratejik işbirlikleri kurmakta zorlanıyor; büyük savunma yüklenicileriyle ortak projeler geliştirmek veya yurt dışı pazarlara açılmak için gerekli bağlantıları tesis etmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Sertifikasyon, test ve tedarikçi onay süreçleri gibi gereklilikler de KOBİ'lerin tek başına aşmakta zorlandığı engeller arasında yer alıyor. Bu tablo, sektörde KOBİ'lere yönelik finansman ve işbirliği odaklı yeni yaklaşımların gerekliliğini ortaya koyuyor.

Ad Astra Venture, bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere KOBİ'ler ile yatırımcıları buluşturan bir platform olarak kurgulandı. Şirket, savunma alanında faaliyet gösteren girişimleri detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirerek yatırım almaya hazır hale getiriyor. Bu süreçte, firmaların teknolojik yeterlilikleri, ürünlerinin özgünlüğü ve pazardaki potansiyeli analiz ediliyor.

Diğer yandan, platform bünyesinde savunma sanayisine ilgi duyan yatırımcılar da profillerine göre sınıflandırılıyor. Tecrübesi veya sektörel birikimi olan melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ya da kurumsal yatırımcılar ilgi alanlarına uygun KOBİ projeleriyle eşleştiriliyor. Eşleştirme mekanizmasında, girişimci ve yatırımcı tarafının beklentilerinin örtüşmesi esas alınıyor. Ad Astra, uygun eşleşme sağlandıktan sonra taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırarak yatırım sürecinin etkin şekilde ilerlemesine aracılık ediyor.

Ad Astra Venture, sadece yatırımcı bulmayı değil, aynı zamanda savunma sektörüne özgü konularda KOBİ'lere kapsamlı danışmanlık sunmayı da hedefliyor. Bu çerçevede şirket, farklı alanlardaki uzman ekibiyle girişimcilere yol gösterici destekler veriyor. Bunlar arasında finansal, teknik ve hukuki danışmanlık gibi bir dizi hizmet yer alıyor.

- İLK SOMUT ÇIKTILAR

Ad Astra Venture, kurulduktan kısa süre sonra ilk somut çıktıları almaya başladı. Platform aracılığıyla belirlenen 2 savunma sanayisi KOBİ'si, uygun yatırımcılarla eşleştirilerek yatırım süreçlerine adım attı.

Bunlardan ilki, savunma sanayisinde 20 yılı aşkın deneyime sahip EDA Tasarım adlı şirket oldu. EDA Tasarım, sektörde benzer bir iş koluna ihtiyaç duyan büyük bir firma çatısı altına girme sürecini Ad Astra'nın yönlendirmesiyle başarıyla tamamladı. Bu birleşme ve devralma sürecinde hem geçiş hem de operasyon yönetimi Ad Astra'nın rehberliğinde yürütüldü. Platform yetkilileri, ekosistem dinamikleri göz önüne alındığında benzer birleşme ve devralmaların gelecekte daha da artacağını öngörüyor.

Bir diğer şirket olan Quadrobotics, eklem bacaklı robotlar üzerinde çalışmalar yürüten yenilikçi bir girişim olarak savunma sektöründe dikkati çekiyor. Ad Astra, bu firmaya stratejik yönlendirmeler yaparak yatırımcılarla buluşmasını sağladı. Şirketin iş modeli ve teknoloji geliştirme potansiyeli, platform desteğiyle yatırım yapılabilir hale getirildi ve kısa sürede yatırım almayı başardı.

- HEDEF İHRACATÇI KOBİ'LER

Desteklenen KOBİ'lerin sadece yurt içi projelerde değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da rekabet edebilmelerini hedefleniyor. İhracat pastasında yer almak isteyen KOBİ'lere, platform bünyesindeki danışmanlar sertifikasyon, test ve pazar gereksinimleri konularında rehberlik sağlıyor. Özellikle Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini değerlendiren firmaların, bu pazarlarda güçlü ortaklıklar kurması hedefleniyor.

Ad Astra Venture, mevcut portföyündeki firmalarla başlayan yatırım sürecini her yıl genişleterek sektöre daha fazla yenilikçi şirket kazandırmayı planlıyor. Orta vadede sektörel hızlandırma programları ve özel yatırım fonları oluşturmayı da gündemine alan girişim, savunma sanayisinde KOBİ'lerin sürdürülebilir şekilde büyümesi için bir "köprü" rolü üstlenmeyi amaçlıyor.

Platformun, savunma projelerinde yer almak isteyen ancak finansman, sertifikasyon ve iş bağlantısı eksikliği yaşayan KOBİ'lere alternatif bir yol sunması, ekosistemdeki çeşitliliğe, Türk savunma sanayisinin rekabetçiliğine katkı sağlayacak.

- UZUN VADELİ DESTEK, DOĞRU FİNANSMAN

Ad Astra Venture'ın kurucusu Uğur Coşkun, teknoloji şirketi BİTES'i 25 yıl önce bir bilgisayar ile kurup ASELSAN ortaklığına taşıdı, sonrasında da ASELSAN'a devretti.

BİTES'in kurucusu olarak mühendislik ve proje yönetimi pozisyonlarında edindiği tecrübeyle, sektörde KOBİ'lerin karşılaştığı zorlukları yakından gözlemleme fırsatı bulan Coşkun, bu deneyimlerini Ad Astra Venture'ın iş modeline yansıtarak çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Coşkun, platformla ilişkin, "Sadece teknoloji üreten değil, aynı zamanda ülkemizdeki girişimci ekosistemine yol gösteren bir yapı olmak istiyoruz. Savunmadaki fikirlere uzun vadeli destek, doğru finansman ve iş birliği olanakları sağlamak ana amacımız." değerlendirmesinde bulundu.