Varunastra ağır torpido Hindistan Donanmasına teslim edildi

star.com.tr 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:50 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:50

Hindistan, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki artan varlığı nedeniyle deniz yeteneklerini geliştirme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Hint Donanması'nın ateş gücü bir torpido teslimatı ile büyük bir artış elde etti.

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir törenle, yerli olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir ağır torpido olan ilk Varunastra, üreticisi Bharat Dynamics Limited tarafından Hindistan Donanması'na teslim edildi. Torpido, Visakhapatnam şehrindeki Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı'nın (DRDO) bir birimi olan Donanma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı tarafından tasarlandı.

DRDO tarafından yapılan açıklamada, bin 500 kilo ağırlığında ve 7-8 metre boyunda olan Varunastra'nın yoğun bir karşı tedbir ortamında hem derin hem de sığ sularda sessiz denizaltıları hedefleyebilen , gemiden fırlatılan, ağır, elektrikle çalışan bir anti-denizaltı torpidosu olduğu belirtildi.

Bharat Dynamics Limited şirketi, yaklaşık yüzde 95 yerli olduğu düşünülen silahı üretmek için 170 milyon ABD dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Hindistan'ın Varunastra ağır torpido gelecekte başka ülkelere satmayı planladığı düşünülüyor.

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