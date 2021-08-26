Ve geri sayım başladı! Baykar duyurdu: Son 3 gün...

26 Ağustos 2021 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:46

Baykar'dan yapılan açıklamada, 'Bayraktar AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!' denildi.

Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor...



�� Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!



�� 29.08.2021#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/Klfq4GB86A — BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 26, 2021

SELÇUK BAYRAKTAR: ASKERE UĞURLUYORUZ

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada, ' Önce emekledi, sonra yürüdü... Derken koştu, ardından uçtu... Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz...' ifadelerine yer verdi.

AKINCI TAARRUZİ İNSANSIZ HAVA ARACI

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı'ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.