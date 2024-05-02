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Savunma

VENOM LR için geri sayım başladı

Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ateşli silah üreticisi CANiK, düşük geri tepmeli VENOM LR'nin ağustos itibarıyla teslimatlarının yapılacağını duyurdu.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
VENOM LR için geri sayım başladı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK, orta kalibre top üretimine yönelik yaptığı yatırımla, dünyanın en gelişmiş modern ordularına ürün tedarik edebilir hale geldi. ABD ve Fransa'dan sonra 30x113 mm top üretebilen dünyadaki 3 şirketten biri olan CANiK, oluşturduğu strateji doğrultusunda, avantajlı bir konuma yükseldi.

SYS, 2022'de İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın almasıyla ile birlikte CANiK, Amerikan Northrop Grumman ve Fransız Nexter'dan sonra orta kalibre top üreten dünyadaki ilk üç şirketten biri haline geldi.

30x113 mm mühimmat kullanan VENOM LR, diğer 30 mm mühimmatlarını kullanan toplara kıyasla daha az geri tepme özelliği ile öne çıkıyor. VENOM LR, hem hafif ve kompakt taret sistemlerine hem de uzaktan komutalı ya da mürettebat tarafından kullanılan silah istasyonlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Yeni mühimmat sistemleri ve teknolojileriyle uyumlu 30 mm mermileri sayesinde, özellikle hava ve deniz üstü dronlar, hafif zırhlı/zırhsız hedefler ve siper arkasındaki düşman birliklerine karşı ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlıyor. AEI Systems tarafından hayata geçirilen düşük geri tepmeli 30x113 mm otomatik orta kalibre top VENOM LR'nin ilk teslimatları, ağustosta gerçekleştirilecek.

- "VENOM LR, TÜM KARA, HAVA VE DENİZ ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, şirket olarak ateşli silahlar alanında portföylerine sürekli yeni ürünler ekledikleri bilgisini paylaştı.

Muharebe sahasının değişen ve gelişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek orta kalibre silahlar konusunda da Türk savunma ve havacılık sanayisinde dominant aktör haline geldiklerinin altını çizen Aral, yıllar önce vizyon koyarak, geleceği okumanın verdiği öngörüyle yol almanın avantajını yaşadıklarını aktardı.

Aral, şu açıklamalarda bulundu:

"Orta kalibre top üretimine yönelik 5 yıl önce oluşturduğumuz vizyon doğrultusunda, CANiK'in de içinde bulunduğu SYS Grubu olarak Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ı bünyemize katmış, böylece ülkemizi bu alanda 10 yıl ileriye götürecek bir bilgi birikimi, deneyim ve ticari kazanım elde etmiştik. Şu anda orta kalibre alanında, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkeleri, önemli bir imkana ve kabiliyete kavuşturmuş durumdayız. Geliştirdiğimiz, dünyanın en çok platforma entegre edilebilen çok maksatlı düşük geri tepmeli orta kalibre topu olan VENOM LR'nin de ilk teslimatlarını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Şimdiden modern dünya ordularının gözdesi haline gelen düşük geri tepmeli VENOM LR, sahip olduğu eşsiz özelliklerle tüm kara, hava ve deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor."

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