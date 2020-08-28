Voronezh ve Vladivostok 4 bin kilometre menzilli Kalibr-M ile donatılacak

star.com.tr 28 Ağustos 2020 Cuma 11:45 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:51

Rusya'nın Birleşik Gemi İnşa Şirketi bünyesindeki Sevmash'ın yürüttüğü nükleer denizaltıları projesi kapsamında geliştirilen Voronezh ve Vladivostok isimli 885 Yasen-M denizaltıları yeni nesil Kalibr-M seyir füzeleri taşıyacak.



Cuma günü Army-2020'nin katılımcılarından Rus Haber Ajansı'na (TASS) konuşan bir kaynak, 'Yeni çok amaçlı denizaltılar, 4.000 km'nin üzerinde atış menziline sahip temelde yeni Kalibr-M'nin taşıyıcıları olacak." dedi.

Kaynak, yeni "Kalibr-M" nin hedefe konvansiyonel, yüksek patlayıcı savaş başlığı veya bir nükleer başlık taşıyabileceğini belirtti. Ayrıca, yeni denizaltıların nükleer olmayan stratejik caydırıcılık misyonuna öncekilerden daha iyi hazırlanacağını vurguladı.

Vladivostok ve Voronezh'in 2024 ve 2025'te hazırlanması ve mevcut Devlet Silah Programı kapsamında, yani 2027'nin sonunda filoya teslim edilmesi bekleniyor.

885M Yasen-M çok amaçlı nükleer denizaltı inşaatı sözleşmesi 2019 yazında, Army-2019 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu sırasında imzalandı.

Temel proje 885 "Severodvinsk"in nükleer enerjili öncü denizaltısı, 2014 yılında Kuzey Filosuna katıldı. Modernize edilen 885M "Kazan" projesinin 2020 yılı sonunda filoya teslim edilmesi planlanıyor.

Şu anda, Sevmash'ta, 885M projesinin beş denizaltısının inşaası, çeşitli aşamalarda devam ediyor. Proje 885 / 885M denizaltılarının ana silahı, gelecekte Reutov NPO Mashinostroyenia tarafından geliştirilen ve üretilen Zircon hipersonik füzeleri olan Kalibr-PL ve Onyx seyir füzeleri olacak.

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