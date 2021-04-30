Washington 'nükleer' baskı yaparken, milyarlarca dolarlık projeyi imzaladı

star.com.tr 30 Nisan 2021 Cuma 00:05 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 00:05

Washington yönetimi, Tahran'ın nükleer bomba geliştirmesini önlemek için tasarlanmış uluslararası bir anlaşmaya geri dönmeye çağırırken, plütonyum üretimini artırmak için milyarlarca dolarlık bir projeyi onayladı.



ABD'de nükleer araştırma ve silah üretiminden sorumlu federal kurum olan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), yeni projenin ilk tasarım aşamasını onayladı.

NNSA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yılda en az 30 plütonyum çukurunun "ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak" için inşa edileceğini söyledi.

Ajans, New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki projenin, tahmini olarak 2,7 ila 3,9 milyar dolar arasında bir maliyeti olacağını ve 2027 ile 2028 arasında tamamlanabileceğini açıkladı.

ABD'nin Plütonyum üretimini genişletme hamlesi, Joe Biden yönetiminin, NNSA'nın 'Amerika'nın nükleer cephaneliği için gerekli' dediği, miktarı yaklaşık 30 yıl karşılayacak.

Biden yönetimi, Amerika'nın kendi stoklarını artırma planlarını gerçekleştirirken aynı zamanda, İran'ı defalarca nükleer programını kısıtlamaya ve 2015 nükleer anlaşmasının şartlarına dönmeye çağırdı.

Anlaşmayı yeniden yürürlüğe koymaya yönelik dolaylı ABD-İran görüşmeleri (resmi adıyla 'Ortak Kapsamlı Eylem Planı - JCPOA ) son üç haftadır Viyana'da yapılıyor.

Anlaşmaya göre İran, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını kısıtlamayı kabul etti. 2018'de Biden'in selefi Donald Trump, ABD'yi anlaşmadan çekti ve İran'ı felç edecek yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Tahran daha sonra anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ihlal etmeye başladı.

Biden, ABD'nin JCPOA'ya yeniden katılmasını istediğini söyledi, ancak önce İran'ın ürettiği ve depoladığı uranyum miktarını ve saflığını azaltarak taviz vermesini istiyor.

Tahran ise, Washington yaptırımları kaldırana kadar yaklaşımını değiştirmeyeceğini duyurdu.

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