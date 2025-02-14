Yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey, en zorlu görevlerde geniş imkan ve kabiliyetleriyle Jandarma Teşkilatının havadaki gözü olacak.

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Gökbey, en zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ile sıcaklıkta, gece ve gündüz etkin bir şekilde faaliyet gösterme imkan ve kabiliyetine sahip.

VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma gibi görevleri de başarıyla yapabilecek olan Gökbey helikopteri, özelikleri ve teknolojisiyle kendi sınıfındaki rakiplerinden üstün bir konumda bulunuyor.

- "TÜM PİLOT VE TEKNİSYENLERİMİZİ GÖKBEY İLE TANIŞTIRACAĞIZ"

Jandarma Genel Komutanlığında test tecrübe pilotu olarak görev yapan Jandarma Pilot Yarbay Sermet Sağlamsaatçi, Jandarma Genel Komutanlığına şimdiye kadar 3 Gökbey helikopteri teslim edildiğini, 20 helikopterin de ilerleyen süreçte teslim alınmasının planlandığını söyledi.

Tüm helikopterlerde olduğu gibi sıcaklık ve irtifanın, hava aracının taşıma kapasitesini etkilediğini belirten Sağlamsaatçi, "Özellikle Gökbey helikopteri, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıklarda maksimum kalkış ağırlığı ile görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sivil olarak 12 personel, askeri olarak teçhizatlı 10 askeri personeli taşıyabilecek kapasitededir." dedi.

Pilotlar ve teknisyenleri için tip intibak fark eğitimleri planladıklarını ve sürecin devam ettiğini bildiren Sağlamsaatçi, "Test pilotu ve öğretmen pilot kurslarımız için en kısa zamanda planlamayı yaptık ve kurslarımızı açacağız. Tüm pilot ve teknisyenlerimizi Gökbey ile tanıştıracağız." diye konuştu.

- "BİZE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA GÖKYÜZÜNE BAKMANIZ YETERLİ"

Jandarma Havacılık Uçuş Akademisinde görev yapan Jandarma Pilot Binbaşı Ünal İnanlı ise yurdun her yerindeki görevlerde Gökbey'in etkin bir şekilde rol alacağını dile getirdi.

Gökbey'in jandarmanın ihtiyacı doğrultusunda üretildiğine değinen İnanlı, şunları kaydetti:

"'Bize ihtiyacınız olduğunda gökyüzüne bakmanız yeterli.' Jandarma havacılığının görevi anlayışını anlatan bir sözdür bizim için. Envanterimize dahil olan Gökbey helikopterleri sayesinde yurdun daha fazla noktasında konuşlanarak, görevlerimizi daha hızlı ve etkin yerine getireceğiz. Gökbey helikopteri orta sınıf bir helikopter. Bu sınıfta bir helikopterimiz yok. Bu açığı da kapatmış olacağız."

- GÖKBEY HELİKOPTERİ 3 SAAT 45 DAKİKA HAVADA KALABİLİYOR

İnanlı, Gökbey helikopterinin özellikle arama kurtarma ve sıhhi tahliye faaliyetlerinde büyük avantaj sağlayacağını bildirdi.

Gökbey'in envanterde bulunan helikopterlerden daha iyi kabiliyetlere sahip olduğuna işaret eder İnanlı, "Ulaşabileceği azami menzil diğer helikopterlere nazaran daha fazla. Örneğin halen kullandığımız hava araçları 2,5 saat civarı havada kalabiliyorken, Gökbey helikopteri 3 saat 45 dakika kadar uzun bir süre havada kalış süresine sahip." ifadelerini kullandı.

- "TEDARİK SÜRECİ GÖKBEY PROJESİ ÜZERİNE KURULDU"

Gökbey helikopterinin vatan sathında ihtiyaç duyulan her yerde, kendi sınıfına uygun görevlerde kullanılmasının planlandığını belirten İnanlı, personel malzeme nakli, arama kurtarma, sıhhi tahliye, komuta kontrol, asayiş ve trafik kontrollerinin bu görevlerden bazıları olduğunu vurguladı.

İnanlı, şöyle konuştu:

"Jandarma Havacılık Komutanlığının UH-1 helikopterleri yerine yeni ve modern orta sınıf genel maksat helikopteri tedarik süreci devam ediyordu. Bu süreç dışa bağımlıydı. Gökbey projesi ortaya çıktığında, diğer bütün alternatiflerden vazgeçilerek tedarik süreci durduruldu. TUSAŞ ile görüşmeler yapılarak tedarik süreci Gökbey projesi üzerine kuruldu. Gökbey helikopterinin tercih edilmesi sebebi sadece yerli ve milli olması değil, ihtiyaçlarımızı en az yabancı rakipleri kadar karşılayabiliyor olmasıydı."

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2024'teki Gökbey'in teslim töreninde imzaladığı ilk helikoptere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını vermişti.

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