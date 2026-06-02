2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
  Yakın mesafeden bile fark edilmiyorlar! TSK'nın keskin gözleri düşmanın korkulu rüyası oldu
Yakın mesafeden bile fark edilmiyorlar! TSK'nın keskin gözleri düşmanın korkulu rüyası oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan özel görev nişancıları, operasyonlarda kritik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getiriyor. Atış öncesinde rüzgar, rakım, sıcaklık ve nem oranı gibi birçok çevresel faktörü değerlendiren nişancılar, yaptıkları detaylı hesaplamalar sayesinde hedeflerini tam isabetle vuruyor.

AA2 Haziran 2026 Salı 11:35 - Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "keskin gözleri" özel görev nişancıları, Eğirdir Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ndeki yaklaşık 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu ünvanı elde ediyor.

Silahlı kuvvetlerin göz bebeği özel görev nişancıları, bu eğitimlerin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2 bin metreye kadar hedeflerini vurma kabiliyetine sahip oluyor.

Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajları ile ansızın ortaya çıkan özel görev nişancıları, düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.

Özel görev nişancıları yanlarındaki nişancı yardımcısıyla, fark edilmeden hedefe doğru ilerleyerek düşman unsurları yok ediyor.

-⁠ KAMUFLAJLARIYLA YAKIN MESAFEDEN BİLE FARK EDİLMİYORLAR

Atış yaparken rüzgardan rakıma, sıcaklıktan nem oranına kadar birçok unsuru göz önünde bulunduran özel görev nişancıları, hedefleri tam isabet vuruyor.

Her gün planlı eğitimler yaparak olası operasyonlara hazırlanan özel görev nişancılarının Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ndeki zorlu arazi şartlarındaki çalışmaları Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Özel görev nişancıları eğitimler sırasında kamuflajları ile arazide adeta kayboluyor. Nişancıların ağaçlık ve otluk alanlarda, karlık ve kayalık bölgelere uygun kamuflajları ile yakın mesafeden bile fark edilmemesi dikkati çekiyor.

Bir anda gizlendikleri yerden çıkan özel görev nişancıları, hedef tespiti ve hedefe sızma gerçekleştiriyor. Nişancılar, düşmanın kendilerini fark etmelerine izin vermeden atışını yaptıktan sonra yine aynı yöntemle üslerine dönüyor.

Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri de alan keskin nişancılar ayrıca Eğirdir Gölü'nde bot üzerinde atış yapıyor, hedeflerini 12'den vuruyor.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ndeki Özel Görev Nişancı Kurulunda görev yapan öğretmen, özel görev nişancılarının her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştiğini kaydetti.

Özel görev nişancılarını tanımlayan esas faktörlerin gizlilik ve isabet olduğunu belirten öğretmen, "Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır." dedi.

