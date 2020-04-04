Yangın söndürme için yerli İHA ve helikopter

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 14:34

T-70’leri personel taşımada kullanacaklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ayrıca TUSAŞ’ın imal ettiği ANKA İHA sistemlerinden ormanları gözetmede de kullanacaklarını açıkladı.

20 HELİKOPTER PLANLANMIŞTI

TUSAŞ’ın 109 adet imal edeceği T-70 helikopterlerinin 20 adeti Orman Bakanlığı için ayrılmıştı. Bu helikopterlerin altına takılacak kitlerle helikopterler ABD’de olduğu gibi yangın söndürmede kullanılacaktı. Ancak sayı, TSK ve Jandarma’nın ihtiyaçları için 20’den 3’e indirildi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk olan Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün tecrübesiyle dünyada ileri gelen teşkilatlardan birisi olduğunu belirterek “Bu başarı yarınki başarının garantisi değil. Özellikle değişen iklimle beraber daha fazla yangınla mücadele etmek gerekiyor. O anlamda bütün yeni teknolojilerin hepsini denemeli ve test etmeliyiz. Yeni teknolojilerin hepsine açık olmalıyız” diye konuştu.

GECE UÇUŞ İMKANI

Bakanlığın TUSAŞ’tan yangın söndürmede kullanmak için 3 adet T70 genel maksat helikopteri siparişi verildiğini hatırlatan Pakdemirli “TUSAŞ’tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız. Uçuş hattında orman teşkilatına ait bir helikopterin olduğunu gördük. En güzel tarafı da bu helikoptere yerli ve milli yazılımların yüklenmiş olması. Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadelede personel taşıma konusunda da kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, T70 helikopterlerinin orman teşkilatına çok farklı kabiliyetler kazandıracağı, bu helikopter sayesinde gece uçuşu yapılabileceğini anlattı.

Geçen yıl orman yangınlarında drone ve insansız hava aracı kullandıklarına dikkati çeken Pakdemirli şunları söyledi: “Ülkemizde 750 yangın kulesi bulunuyor. Buralarda ana amacımız yangın ilk çıktığında tespit etmek ve raporlamak. Bu kulelerimizi yeni teknoloji termal kameralarla donatırken diğer taraftan da hava araçları vasıtasıyla bu tespitleri yapıyoruz. İHA’ları tespitten sonra koordinatı bulmak ve yer ekiplerine göndermek için kullanabiliyoruz. İHA’ların ikinci görevi ise yangın çıktıktan sonra bilginin yer ekiplerine kolayca aktarılması. Yerli ve milli insansız hava aracı ANKA’ları bu yıl yangın sezonunda kullanacağız”