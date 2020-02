Yanlışlıkla 'Yeni Süper Top'un görüntülerini paylaştılar

Görüntü, ABD Ordusunun İngiliz Ordusu ile yetenek işbirliğini belirlemek için Aberdeen Proving Ground'da ABD-İngiltere Modernleşme Gösteri Etkinliğine ABD Ordusu CCDC Ordu Araştırma Laboratuvarı tarafından paylaşıldı.

Stratejik Uzun Menzilli Top (SLRC), çok alanlı operasyonlar için stratejik aralıklarda toplu ateş yapabilen bir silah. SLRC ana taşıyıcı, treyler, mermi ve itme yükünden oluşuyor.

U.S. Army's Strategic Long-Range Cannon (SLRC) can shoot out to 1,000 miles or more @Aviation_Intel @Defence_blog pic.twitter.com/TYatBCSa5N