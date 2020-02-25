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Savunma

Yanlışlıkla 'Yeni Süper Top'un görüntülerini paylaştılar

ABD Ordusu, yeni Stratejik Uzun Menzilli Topun ilk görüntüsünü, ABD-İngiltere Modernleşme Gösteri Etkinliği için hazırladığı sunum sırasında yanlışlıkla paylaştı.

star.com.tr25 Şubat 2020 Salı16:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 16:51

Görüntü, ABD Ordusunun İngiliz Ordusu ile yetenek işbirliğini belirlemek için Aberdeen Proving Ground'da ABD-İngiltere Modernleşme Gösteri Etkinliğine ABD Ordusu CCDC Ordu Araştırma Laboratuvarı tarafından paylaşıldı.

Stratejik Uzun Menzilli Top (SLRC), çok alanlı operasyonlar için stratejik aralıklarda toplu ateş yapabilen bir silah. SLRC ana taşıyıcı, treyler, mermi ve itme yükünden oluşuyor.

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