Yapay zeka it dalaşında şampiyon pilotu yendi

star.com.tr 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:46

Yapay zekanın askeri alanda kullanılması, birçok kesim tarafından tepkiye neden olsa da, bu alandaki çalışmalar süratle devam ediyor.

Son olarak Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) havacılık tugayında lider görevinde ve benzer yarışmalarda şampiyon olmasıyla ün yapmış Fang Guoyu adlı bir pilot, yapay zekaya yenildi.

Çin devleti destekli Global Times'a konuşan Fang, "İlk başta, yapay zekaya karşı kazanmak zor değildi. Ancak, alıştırma devam ettikçe, yapay zeka her karşılaşmadan bir şeyler öğrendi ve istikrarlı bir şekilde gelişti.' dedi.

Yapay zeka simülasyon yarışın sonunda, öğrendiği taktikleri kullanarak, insan üstü hız ve hassasiyetle birlikte Fang'ı yenmeyi başardı.

Tugay komutanı Du Jianfeng, "Yapay zeka, usta uçuş kontrol becerileri ve hatasız taktik kararlar gösterdi." dedi.

Çin'in yapay zekaya karşı insan pilotları belirleme alıştırması, her ikisini de iyileştirmeyi amaçlıyor. AI, pilotlara alışılmışın dışında düşünen ve beklenmedik taktikler bulabilen yeni ve zorlu bir rakip sunarken, her it dalaşı yapay zekanın deneyimine katkıda bulunuyor ve gelişmesine yardımcı oluyor.

Söz konusu yapay zeka sisteminin, havacılık tugayıyla çalışan bazı araştırma enstitüleri tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

star.com.tr