Bir albay her şeyi göze aldı, böyle isyan etti: Rütbenizi çıkarıp masaya koyamadınız mı?

star.com.tr 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:40

ABD Ordusu Denizci Albay Stuart Scheller, Perşembe gecesi Facebook hesabında yayınladığı bir video, ABD yöneticili ve komutanlarına ateş püskürdü. Amerika'nın en uzun savaşından (Afganistan) çekilirken ülkenin askeri ve siyasi liderlerini topa tutan Scheller, 'Bunu biz batırdık. Hiçbiri elini kaldırmıyor ve hesap verebilirliği kabul etmiyor.' dedi.



Scheller, Savunma Bakanının mayıs ayında Kongre'de 'Afgan ulusal güvenlik gücünün Taliban ilerlemesine karşı koyabileceği' şeklinde ifadeler kullandığını hatırlatarak, Taliban'ın birkaç günde tüm Afganistan'ı ele geçirdiğini ve bu savın kökten yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Scheller, 'Bunu çok güçlü bir şekilde söylemek istiyorum. 17 yıldır savaşıyorum. Üst düzey liderlerime şunu söylemek için her şeyi bir kenara atmaya hazırım: Hesap verebilirlik talep ediyorum.' dedi.

Scheller, bir zamanlar ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü olan Bagram Hava Üssü'nden tahliyenin ciddi bir hata olduğunu savundu ve hiçbir üst düzey yetkilinin erken çekilmeyi kabul etmediğini ifade etti.

"Sonsuza kadar Afganistan'da kalmamız gerektiğini söylemiyorum ama şunu söylüyorum: Herhangi biriniz rütbenizi masaya koyup 'Hey, stratejik bir hava üssü olan Bagram Hava Üssü'nü tahliye etmek kötü bir fikir mi? Herkesi tahliye edelim mi?' dedi mi, bunu kimse yaptı mı?"

ARKADAŞLARI UYARDI: HEPİMİZ SENİNLE AYNI FİKİRDEYİZ, AMA BEDELİ OLACAK

Scheller, başka deniz piyadelerinin kendisiyle irtibata geçtiğini ve "Hepimiz seninle aynı fikirdeyiz Stu, ama hiçbir şey değişmeyecek ve bunun senin için çok büyük bir bedeli olacak." dediklerini söyledi.

'Açıkçası videoyu kaldırmadım, geri adım atmadım. Bunu teklif ediyorum: Hepsi yanılıyor olamaz, hepiniz aynı fikirdeyseniz, o zaman adım atın. Sadece biz izin verdiğimiz için güce sahipler. Ya hepimiz hesap verebilirlik talep edersek?'

Scheller'a verilen ceza, gazi grupları da dahil olmak üzere sosyal medyada öfkeye neden oldu. Scheller'in Kabil'in Taliban savaşçılarına geçmesinden bu yana ABD'nin aceleci ve kötü planlanmış tahliye çabalarına rağmen şimdiye kadar kovulan tek kişi olduğunu belirttiler.

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