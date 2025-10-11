İSTANBUL 17°C / 10°C
  Yarışmada dikkat çeken diyalog! ''Türkiye bizden daha iyi'' itirafı
Savunma

Yarışmada dikkat çeken diyalog! ''Türkiye bizden daha iyi'' itirafı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, İzmir'in Foça ilçesinde 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda yerli ve milli savunma sanayii stantlarını gezerek, tabanca atışı yaptı. Endonezya Jandarması Unsur Komutanı Susanto, 'Yarışmada birinci olmayı hedefliyor musunuz?' sorusuna 'Türk Jandarması çok iyi hazırlanmış ve çok güçlü. Onların daha iyi olduğunu görüyoruz.' cevabını verdi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 10:42
Yarışmada dikkat çeken diyalog! ''Türkiye bizden daha iyi'' itirafı
Uluslararası BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması'nın etapları devam ediyor. Unsurlar "Er Meydanı" etabının son ve en zorlu aşamalarından biri olan "Unsur Mesafe Atışı" etabında mücadele etti. Keskin nişancılar, uzun mesafelerdeki hedefleri başarıyla vurmak için ter dökerken, yarışma alanında önemli bir ziyaret de gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, yarışma alanına gelerek hem faaliyetleri yerinde denetledi hem de savunma sanayii firmalarının stantlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Korgeneral Tanrıverdi'ye Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin de eşlik etti.

Korgeneral Tanrıverdi, yerli ve milli imkanlarla üretilen en yeni keskin nişancı tüfekleri, tabancalar ve optik sistemler hakkında firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Milli silahları yakından inceleyen Tanrıverdi, sergilenen tabanca ile deneme atışları da gerçekleştirdi.

ENDONEZYA UNSURUNDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Yarışmanın uluslararası konukları, organizasyondan ve Türkiye'den övgüyle bahsetti. Yarışmaya ilk defa katılan Endonezya Jandarması Unsur Komutanı Fajar Dani Susanto, Türkiye'yi çok beğendiklerini ve organizasyonun mükemmel olduğunu belirtti. "Yarışmada birinci olmayı hedefliyor musunuz?" sorusuna Susanto, "Türk Jandarması çok iyi hazırlanmış ve çok güçlü. Onların daha iyi olduğunu görüyoruz. Elbette biz de en iyisini yapmak ve tecrübe kazanmak için buradayız" cevabını verdi.

