Yeni bir milat olacak: Anka-3 ortaya çıktı

Savunma sanayiinde iddialı projeler arka arkaya açıklanıyor. Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 14 Aralık'ta ilk uçuşunu yapmasından hemen sonra TUSAŞ mühendislerinden de bir müjde geldi. Kuyruksuz olduğu için radarda tespiti zor, elektronik harpte Türkiye'nin önemi gücü olacak jet motorlu Anka-3 MİUS önümüzdeki aylarda havalanacak. Yeni Şafak, Anka-3'ün çok konuşulacak, etkileyici görsellerine ulaştı.

YENİ BİR MİLAT OLACAK

Anka-3'ten ilk önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçe görüşmelerinde söz etmişti. 2023 yılının savunma sanayiinde yeni bir milat olacağını belirten Oktay, "TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. ANKA-3 MİUS insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK DAHA HIZLI

Anka-3 jet motorlu olduğu için TUSAŞ'ın daha önce ürettiği Anka ve Aksungur'dan (Anka-2) çok daha hızlı olacak. Daha fazla mühimmat (faydalı yük) taşıyabilecek ve tasarımı kuyruksuz olduğu için radarda daha iz bırakacak.

ELEKTRONİK HARP YAPACAK

Yeni nesil insansız hava aracı ve sistemiyle hedeflenen keşif, gözetleme yapması ve istihbarat toplaması, havadan karaya kullanılan birçok farklı mühimmat ile taarruz yapması ve hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA'larını avlaması. Anka-3 düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirirken elektronik harp yapabilecek.

İLK UÇUŞ NİSAN'DA

TUSAŞ, Anka-3 projesine Şubat 2022'de başladı. Süratle ilerleyen projede Ocak 2023'de ilk prototipin yapısal montajının tamamlanması, ekipmanların yerleştirilmesi bekleniyor. Şubat-Mart 2023'te montaj ve yer testleri tamamlanacak. Nisan 2023'de motor çalıştırma ve taksiye başlayacak olan Anka-3 aynı ay içinde ilk test uçuşunu yapması planlanıyor. TUSAŞ, jet motorlu yerli eğitim uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturmaya hazırlanırken, Milli Muharip Uçak da aynı gün hangardan çıkacak.

DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK

Baykar'ın çok konuşulan insansız savaş uçağı 14 Aralık'ta ilk uçuşunu yaptı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk uçuşun görüntülerini "Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimiz'e şükürler olsun" notuyla paylaşmıştı. Bayraktar, "Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.