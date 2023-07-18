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Savunma

Yeni dönem başlıyor! Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdılar

Hollanda, Avrupa'da adil rekabet gerekliliğine işaret ederek Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdığını duyurdu. Ambargonun kaldırılmasına ilişkin Hollanda'nın iki bakanlığı yayımladığı ortak metinde Türkiye'nin bazı savunma sanayi teçhizatlarındaki kısıtlamaya son verildiğini bildirdi.

AA18 Temmuz 2023 Salı 16:56 - Güncelleme:
Yeni dönem başlıyor! Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdılar
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Hollanda, Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararını kaldırdığını açıkladı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK AMBARGOYU KALDIRDILAR

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı, savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak metin yayımladı.

Üç bakanlığın ortak metninde, Avrupa'da savunma işbirliğinde daha fazla yakınlaşmanın teşviki için Hollanda hükümetinin silah ihracat kontrolleriyle ilgili aldığı önlemler açıklandı.

AVRUPA'DA ADİL REKABETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hollanda hükümetinin, Avrupa savunma işbirliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediği aktarılan metinde, bunun Avrupa'da adil rekabet gerektirdiğine işaret edildi.

Metinde, Hollanda savunma sektörünün ekonomik canlılığı ve yenilikçi gücünün büyük ölçüde ihracata bağlı olduğuna dikkat çekilerek, bu sektörün cirosunun yarısından fazlasının (yüzde 54'ünün) ihracattan geldiğinin altını çizildi.

TÜRKİYE HARİÇ İKİ ÜLKENİN DE KALDIRILDI

Bu bağlamda halihazırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedildi.

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