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Savunma

Yeni F-16 savaş uçakları geliyor! Teslimatlar için tarih verildi

Nisan ayı sonuna kadar Bulgaristan'ın ilk iki F-16 savaş uçağını teslim alması beklenirken, üçüncü jetin ise eğitim için bir süre ABD'de kalacağı açıklandı. Söz konusu uçakların, önümüzdeki yıllarda aşama aşama teslim edilecek 16 savaş uçağı için yapılan anlaşmanın bir parçası olduğu açıklanırken, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov'in, ilk jetin 31 Ocak'ta teslim alınacağını duyurduğu ifade edildi.

Abdulmuttalip Alnıaçık14 Ocak 2025 Salı 22:18 - Güncelleme:
Yeni F-16 savaş uçakları geliyor! Teslimatlar için tarih verildi
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Bu yılın sonuna kadar toplam sekiz jet alacağı açıklanan Bulgaristan'da Bakan Zapryanov'a göre, Bulgar F-16'larının yedisi şu anda ABD'deki montaj hattında ve teknik ekibin eğitimi için bir süre orada kalacaklar. Üç uçak daha 2025'in ikinci çeyreğinde teslim edilecek ve kalan ikisi yıl sonuna kadar ülkeye ulaşmış olacak.

Bulgaristan'ın ayrıca, 2025 yılında Karadeniz'deki gücünü artmak için iki yeni fırkateyne daha kavuşacağı ifade edilerek, Bakan Zapryanov'un Bulgaristan'ın ihracatının yüzde 70'inin Karadeniz'den geçtiğini vurgulayarak, deniz güvenliğinin kritik öneme sahip olduğunu belirttiği vurgulandı.

MİG-29 SAVAŞ UÇAKLARININ YERİNİ ALACAKLAR

Bölgenin güvenliğinin sadece Bulgaristan için değil, Romanya ve tüm Avrupa kıtası için de hayati önem taşıdığını belirten Bulgar Bakan, Karadeniz'e yönelik herhangi bir ablukanın ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Süreç, 2018 yılında Bulgaristan hükümetinin eski MiG-29 savaş uçaklarını modern çok amaçlı uçaklarla değiştirmeye karar vermesiyle başladı. Seçenekler arasında F-16'nın yanı sıra Eurofighter Typhoon ve Gripen uçakları da vardı.

Uzun süren görüşmeler ve çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda Bulgaristan, fiyat ve kabiliyetler açısından en iyi kombinasyonu sunan F-16 Block 70'i seçti.

İLK ANLAŞMA 8 UÇAĞI KAPSIYORDU

2019'da imzalanan ilk anlaşma, yaklaşık 1,256 milyar dolara sekiz adet F-16 Block 70 uçağının satın alınmasını içeriyordu. Paket, uçağa ek olarak pilotlar ve teknik personel için eğitim, bakım ve yeni makinelerin çalışması için gerekli diğer malzemeleri de içeriyordu.

Anlaşmada ayrıca, Bulgaristan Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak modern komuta ve kontrol sistemlerinin entegrasyonu da yer aldı.

Bulgaristan, 2021 yılında daha fazla hava gücü sağlamak ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde sekiz adet ek F-16 Block 70 uçağından oluşan ikinci parti siparişi vermeye karar verdi.

Bu ikinci parti, etkili operasyonel birimler oluşturmak ve Bulgar Hava Kuvvetleri'nin uluslararası operasyonlara katılmaya ve hava egemenliğini korumaya hazır olmasını garantilemek için yeterli hava gücünü sağlayacaktır.

Bulgar basınında yer alan habere göre, uçağın teslimat sürecinin 2022'de başladığı ve 2025'e kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. İlk teslimatlar ise 2025 baharında üç savaş uçağını içerecek.

2025 YILI SONUNA KADAR TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Kalan beş adet uçağın ise 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Bu takvim, Bulgaristan'ın yeni uçakları işletmeye başlamasına, gerekli eğitim programlarının ve lojistik hazırlıkların o tarihe kadar tamamlanmasına olanak tanıyacak.

F-16 Block 70'in satın alınmasının, Bulgaristan ordusunun modernizasyonunda önemli bir adım olup, ülkenin NATO ve bölgesel güvenliğe olan bağlılığının bir parçası olduğu ifade edildi.

Yeni uçakların hizmete girmesiyle Bulgaristan, ittifak içinde daha karmaşık ve büyük ölçekli operasyonlara katılabilecek ve hava sahasının en yüksek uluslararası standartlara uygun şekilde korunmasını sağlayabilecek.

F-16 Block 70, geniş yelpazedeki muharebe görevleri için gelişmiş yetenekler sağlayacak şekilde tasarlanmış, ünlü F-16 Fighting Falcon'un modernize edilmiş versiyonudur.

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