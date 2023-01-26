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Savunma

Yeni F-16'lar geliyor! Lockheed Martin açıkladı

Dünyaca ünlü ABD menşeili F-16 savaş uçaklarının gelişmiş versiyonu olan Block 70, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Geliştirilmiş Block 70 F-16 savaş uçakları eski versiyonlarına nazaran daha iyi elektronik, radar ve kokpit ekranlarına sahip.

26 Ocak 2023 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Yeni F-16'lar geliyor! Lockheed Martin açıkladı
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Defenseone'ın haberine göre; ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, F-16 savaş uçağının en yeni versiyonunun ilk kez uçtuğunu söyledi.

Bahreyn için inşa edilen uçak, ilk uçuşunu Güney Karolina, Greenville'deki bir Lockheed fabrikasından yaptı.

YENİ F-16'LAR GELİYOR! LOCKHEED MARTİN AÇIKLADI

Şirketin CEO'su Jim Taiclet, uçuşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu uçuş, şirket ve Güney Carolina'daki organizasyon için başarılı ve gerçekten harika bir kilometre taşıydı" dedi.

Geliştirilmiş Block 70 F-16 savaş uçakları eski versiyonlarına nazaran daha iyi elektronik, radar ve kokpit ekranlarına sahip.

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