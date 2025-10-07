İSTANBUL 19°C / 13°C
Dünyanın dört bir yanında savaşlar ve çatışmalar sürerken ülkelerin savunmasına yaptığı yatırımlar da giderek artıyor. Son olarak dahan önceden ABD ile anlaşan Bulgaristan'ın iki adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı daha teslim aldı. Söz konusu anlaşma kapsamında Sofya hükümeti, ABD'li yetkililerle 8 adet daha F-16 konusunda el sıkışmış durumda.

7 Ekim 2025 Salı 17:47
Bulgaristan, Graf Ignatievo'daki Üçüncü Hava Üssü'nde sözleşme kapsamındaki dört adet F-16'yı teslim aldı.

Teslim edilen uçaklardan biri tek koltuklu savaş uçağı, diğeri ise çift koltuklu eğitim-savaş versiyonu olarak açıklandı. Uçuşlar ABD'li pilotlar tarafından gerçekleştirilirken, Azorlar üzerinden Bulgaristan'a intikal eden uçaklara KC-135R tankerleri eşlik etti. Teknik ve operasyonel kabul süreci, Bulgaristan Hava Kuvvetleri personeli tarafından yürütülecek.

8 ADET F-16 İÇİN ANLAŞMA RESMEN SAĞLANDI

ABD ile yapılan "BU-D-SAB" kodlu ilk anlaşma kapsamında toplam sekiz F-16 Block 70 uçağın 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Yılın geri kalanında dört uçağın daha gelmesiyle bu süreç tamamlanacak.

Buna ek olarak, ikinci bir sözleşme ile sekiz F-16 Block 70 daha sipariş edilmiş durumda. Bu ikinci partinin 2027 sonuna kadar Bulgaristan'a teslim edilmesi öngörülüyor.

