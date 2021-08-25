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Savunma

Yeni ‘kıyamet günü uçağı' geliyor!

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yeni ‘kıyamet günü uçağı' üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:39 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:39
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkenin havacılık sektörünün Il-80'inin yerini alacak yeni 'kıyamet günü uçağı' üzerinde çalışmalara başladığını belirtti. Manturov, "Rus havacılık sanayisi, bu türden uçaklar dahil tüm sınıflardan uçakları üretebiliyor" diye ekledi.

Medyada, Rusya'nın uçan komuta merkezleri sıkça 'kıyamet günü uçakları' şeklinde nitelendiriliyor, zira nükleer savaşın çıkması ve karadaki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda bu uçaklara başvurulacak.

Uçaktan tüm silahlı kuvvetler yönetilebiliyor. Bu uçakların diğerlerinden farkı, içindeki insanları nükleer patlamanın etkilerinden korumak için kokpit dışında hiçbir yerinde camın bulunmaması.

Il-80, Rusya Savunma Bakanlığı'nın en gizli uçaklarından biri. Açık kaynaklarda, Rusya'nın elinde toplamda 4 adet Il-80 uçağının bulunduğu ifade ediliyor. (Sputnik)

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