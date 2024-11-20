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Savunma

Yeni nesil savaş uçağı geliyor! Tarih verildi

İngiltere, İtalya ve Japonya liderleri G20 Liderler Zirvesi'nde yeni nesil savaş uçağı geliştirme çalışmalarını ele aldı. Programa göre, 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 07:50 - Güncelleme:
Yeni nesil savaş uçağı geliyor! Tarih verildi
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'yla yaptığı görüşmede, ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesindeki ilerlemeyi ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün açıklamasına göre, Starmer, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Üç lider, yeni nesil savaş uçaklarının 2035'a kadar gökyüzüne çıkmasını sağlayacak ve ortak savunmayı güçlendirecek "Küresel Muharebe Hava Programı"na (GCAP) yönelik taahhütleri bir kez daha dile getirdi.

Liderler, ayrıca artan rekabetçi ve çalkantılı dünyada Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin bölünmezliği konusunda mutabık kaldı.

- GCAP'IN HAYATA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Üç lider, İngiltere merkezli kurulması planlanan ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacak program merkezinin hayata geçirilmesine ilişkin hazırlıkları değerlendirdi. İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanları, GCAP operasyonlarının temelini oluşturacak tarihi anlaşmanın parlamentolarında onaylanmasındaki sürekli ilerlemeyi de memnuniyetle karşıladı.

Starmer, Meloni ve Şigeru, görüşmede ayrıca gelecekte daha geniş uluslararası ortaklık çerçevesinde katılımı artırma hedeflerini gündeme getirdi.

İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı üretimi projesi, Japonya'nın, müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor.

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan GCAP kapsamında 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

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