Yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS'ı onayladılar

star.com.tr 15 Şubat 2020 Cumartesi15:29 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:33

Alman Federal Meclisi (Bundestag), 2026 yılına kadar Avrupa silahlı kuvvetleri için yeni nesil avcı uçağının ilk prototiplerini oluşturmayı ve araştırma projesini başlatmayı amaçlayan 77 milyon avroluk krediyi onayladığını duyurdu

Yeni Nesil Savaş Uçağı, gelecekteki Savaş Hava Sisteminin çok önemli bir parçası olarak tanımlanıyor. Ayrıca, füze ve mühimmatlarla donatılan uçağın iletişim ağlarına saldırılması amaçlanıyor.

Geçen Haziran ayında, Fransa, Almanya ve İspanya uçağı geliştirmek için bir anlaşma imzaladı ve ilk konsept modeller açıklandı. Airbus ve Fransa'nın Dassault Havacılık firması, hâlihazırda kullanımda olan Rafale ve Eurofighter jetlerinin yerini alabileceği, 2040 yılına kadar faaliyete geçmeyi amaçlayan uçağın gelişimine liderlik ediyor.

Fransız üreticilerin projeden Alman meslektaşlarına göre daha büyük bir pay alabileceği endişelerine rağmen, Berlin'deki milletvekilleri büyük ölçüde jet için fon başlatma lehine oy kullandı.

Proje, Aralık ayında Fransa'nın Safran Uçak Motorları ile Almanya'nın MTU Aero Motorları arasında nasıl bölüneceği konusunda bir anlaşmaya varıldığında kilit bir engeli aşmıştı.

İngiltere, 2018'de Gelecek Savaş Hava Sistemi olarak da bilinen rakip Tempest projesini açıkladı. Tempest, İtalya ve İsveç tarafından desteklendi.

Bu ayrışma, Macron'un geçen hafta Avrupalıların küresel istikrarsızlık karşısında “daha büyük bir eylem kapasitesi geliştirmelerini” talep etmelerini sağladı.

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