Yeni nesil yerli tank katili: Kaplan STA

24 Mart 2020 Salı 21:00 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:00

KAPLAN STA; muhabere ağırlığına bağlı olarak 21 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahiptir.

KAPLAN STA; paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir. Gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanır. Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılır. Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısından aracın arka tarafında yer alır.

KAPLAN STA, amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biridir. Araç arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya izin verir. Bununla birlikte kullanıcıya su kenarında hiçbir hazırlık yapmadan suya girebilme imkânı da verir. KAPLAN STA aracının gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur. Geriye kalan arka kısımda ise nişancı yardımcısı ve ilave personel bölümü yer alır.

Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur. Sürücünün karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan sürücü termal kamera sistemi de mevcuttur.

İki platform da amfibik, balistik ve mayın koruması gibi özelliklerin yanı sıra gelecekte doğabilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi için modüler mekanik ve elektronik altyapıya sahip. Ayrıca Pars 4x4 STA ve Kaplan STA, mekanize birimlere eşlik edebilecek yapıda.

Her iki platform benzer özelliklere sahip olsa da görev kabiliyetleri olarak birbirinden ayrılmakta. Kaplan STA, mekanize birliklere eşlik etmesi ve zırhlı birlik hatlarına kanatlardan destek sağlayacak kabiliyette. Muharebe ağırlığına bağlı olarak 21 BG/Ton güç ağırlık oranına sahip. Otomatik şanzıman ile güç aktarımı sağlayan platform, ana muharebe tankları ile ortak harekât yeteneğine sahip. Araç; beş adet yol tekerleği, düşük silüet, sıcak-soğuk iklim koşullarında ve şok emici süspansiyon yapısı sayesinde bozuk arazi yapısında dâhi hızlı hareket gibi özellikleri ile ön plana çıkmakta. Araç içinden izole zırhlı plakalarla kabinden ayrılmış yakıt tankları, mayın ve balistik koruma gibi özelliklerin yanı sıra bakım kolaylığı için kabin içi ve araç dışı kapaklar, araca yüksek bekâ kabiliyeti kazandırıyor. Balistik kaynak tekniği ile yapısal bileşenleri birleştirilen platform, su sızdırmaz gövde yapısı ile muadillerinden ayrılmakta. Sürücü, çepeçevre görüş imkânı sağlayan lazer korumalı periskopların yanı sıra termal kameralı görüş sistemi ile gündüz ve gece ortam koşullarından bağımsız olarak tam kabiliyetle görev yapabiliyor.

5,6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğince ve 3,1 metre yükseklikte olan Kaplan STA, konumlama seyrüsefer sistemi, harici güç ünitesi, komuta kontrol bilgi sistemi gibi sistemlere sahip. Modüler zırh, mayın korumalı koltuklar ve KBRN koruma sistemi ile her ortam koşulunda görev yapabilen aracın azami yol hızı 65 km/sa. Platform, suda ise 6,3 km/sa süratle hareket edebiliyor, %70 meyil tırmanabiliyor, %40 yan eğimde hareketini sürdürebiliyor. 1,8 metre genişlikteki hendekleri aşabilen Kaplan, 0,75 metre yükseklikteki dik engelleri aşabiliyor. Termal kamera, gündüz kamerası, lazer mesafe ölçer ve nişancı kontrol sistemine ek olarak elektrik tahrikli stabilize kule sürüş sistemi sayesinde platform, farklı güdümlü tanksavar füzelerini kullanabiliyor.

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