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Savunma

Yeni nükleer harp başlığı geliştiriliyor

Birleşik Krallık hükumeti denizaltından ateşlenen füzeleri için yeni bir nükleer harp başlığı geliştirdiğini doğruladı.

27 Şubat 2020 Perşembe10:04 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:04

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace 25 Şubat'ta Parlamento'ya yaptığı yazılı açıklamada, denizaltı filosunu donatmak için yeni bir Trident nükleer füzesinin harp başlığı üzerinde çalıştığını doğruladı.

C4 Defence'da yer alan haberde Wallace, “Dreadnought sınıf balistik füze denizaltısının görevi boyunca etkili ve caydırıcı olmasını sağlamak için, gelecekteki tehditlere ve güvenlik ortamına yanıt vermek için mevcut nükleer harp başlığımızı değiştiriyoruz” dedi.

Trident Holbrook, 1990'ların ortalarında Vanguard sınıfı denizaltılarla birlikte hizmete girdi. Birleşik Krallık, 2030'ların başlarında denizaltıları dört adet yeni new Dreadnought sınıfı ile değiştirmeyi planlıyor.

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