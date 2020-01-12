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Savunma

Yeni SAT botumuzun ikincisi bu yıl TSK'ya teslim edilecek

Yeni SAT botumuzun ikincisinin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği açıklandı

12.01.2020  11:13 - Güncelleme: 12.01.2020  11:14

 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından, yeni SAT botunun ikincisinin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği açıklandı. 

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen Yeni SAT Botumuzun ilki 2019’un son günlerinde DZKK’ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek." denildi.

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