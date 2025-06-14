Norveç'in 6 adet F-16 savaş uçağı teslim edeceğini açıklamasına rağmen, geçtiğimi yıldan bu yana Ukrayna'ya 14 adet F-16 çok amaçlı savaş uçağı teslim ettiği ortaya çıktı. Bu bilgi, uluslararası silah transferi raporunda yer aldı. F-16'ların, Rusya'nın artan hava ve füze saldırılarına karşı Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin gücünü artırması bekleniyor.

Raporda ayrıca 2024'te Ukrayna'ya 20 Dingo 2 mayına dayanıklı araç ve 3 NM189 zırhlı mühendislik aracı da gönderildiği bildirildi.

Batılı ülkelerin bu tür yüksek profilli silah yardımlarını genellikle sessizce yaptığı, böylece jeopolitik gerilimlerin azaltılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

HOLLANDA VAADETTİĞİ F-16 SAVAŞ UÇAKLARINI TESLİM ETTİ

Hollanda, geçtiğimiz mayıs ayında Ukrayna'ya taahhüt ettiği 24 adet F-16 savaş uçağının sonuncusunu 26 Mayıs Pazartesi günü teslim etti.

Hollanda, Danimarka ve Belçika, Ukrayna'ya F-16 tedarikini amaçlayan "Avrupa Hava Koalisyonu"nun öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Hollanda, Temmuz 2024'te Ukrayna'ya 24 adet F-16 savaş uçağı ihracatı için gerekli yasal onayları tamamlamıştı. Ağustos ayında ise ilk uçakların Ukrayna'ya ulaştığı açıklanmıştı. Ancak uçakların tam olarak hangi ülkelerden geldiği ya da kaçar adet teslim edildiği kamuoyuyla paylaşılmadı.