Teslimat, bir yıl önce yaşanan belirsizliklerin ardından F-35 programının yeniden yoluna girdiğine işaret ediyor. O dönemde, Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) güncellemesi nedeniyle olası gecikmelere ilişkin endişeler gündeme gelmişti.

Danimarka Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jan Dam, gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gelen dört uçakla birlikte F-35 filosunun muharip kapasitesini oluşturmada bir adım daha attık," ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan belirsizlikler üzerine Savunma Bakanı, olası gecikmelerin proje takvimine etkisine dair siyasi aktörleri bilgilendirmişti. Ancak süreçte yaşanan iyileşmelerle birlikte programın planlandığı şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Hava Komutanlığı'na bağlı Savaş Filosu Komutanı Yarbay Casper Børge Nielsen ise programdaki ilerlemenin bakanlık ve komutanlık arasındaki güçlü iş birliği sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı Tedarik Ajansı ile Hava Komutanlığı arasındaki uyum, F-35'lerin operasyonel görevlere entegre edilmesi için sağlam bir zemin oluşturuyor," dedi.

Yeni teslimatla birlikte Danimarka'da konuşlu F-35A tipi savaş uçağı sayısı 15'e yükselmiş oldu. ABD'de ise halen eğitim ve öğretim amacıyla kullanılan 6 uçak bulunuyor.

Danimarka, toplamda 27 adet F-35 uçağı tedarik etmeyi planlıyor. Kalan altı uçağın ise 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor. Bu süreç, Danimarka Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve hava savunma kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.