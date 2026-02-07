İSTANBUL 14°C / 8°C
7 Şubat 2026 Cumartesi
  Yeni savaş uçakları üsse iniyor: M-346 Block 20 için harekete geçtiler
Savunma

Yeni savaş uçakları üsse iniyor: M-346 Block 20 için harekete geçtiler

Hava Kuvvetlerini modernize etmek isteyen Endonezya, İtalyan üretimi M-346 savaş uçağını envanterine katmak üzere harekete geçti. Bölgesel hava gücündeki konumunu pekiştirecek olan Endonezya, 24 adet M-346 Block 20 hafif taarruz uçağını envanterine katacak. Eğitim jeti olmaktan çıkıp hafif taarruz savaş uçağı olma özelliği taşıyan M-346 Block 20, aktif olarak birçok ülkenin hava kuvvetleri envanterinde bulunuyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi 10:32
Yeni savaş uçakları üsse iniyor: M-346 Block 20 için harekete geçtiler
Endonezya Hava Kuvvetleri, yaşlanan uçak filosunu modernize etmek için rotayı İtalya'ya çevirdi. Singapur Havacılık Fuarı'ndan gelen son bilgilere göre Endonezya yönetimi, Leonardo tarafından üretilen M-346 Block 20 hafif taarruz uçaklarını seçtiğini resmen duyurdu.

HAWK'LARIN YERİNİ "DİJİTAL SAVAŞÇI" ALIYOR

Endonezya'nın envanterinde bulunan ve artık emekliye ayrılmaya hazırlanan emektar Hawk uçaklarının yerini alması beklenen siparişin, toplam 24 adet uçağı kapsaması öngörülüyor. Leonardo ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Niyet Mektubu (LOI), sadece uçak alımını değil; bakım, onarım, revizyon ve kapsamlı pilot eğitimini de içeriyor.

M-346 BLOCK 20: KÜÇÜK DEVDEN BÜYÜK PERFORMANS

Endonezya'nın tercih ettiği "Block 20" versiyonu, uçağı sadece bir eğitim jeti olmaktan çıkarıp tam donanımlı bir hafif savaş uçağına dönüştürüyor. İşte uçağın öne çıkan teknik özellikleri:

AESA Radar: Aktif Elektronik Taramalı Radar ile üstün hedef tespit kapasitesi.

Geniş Alan Ekranı (LAD): Pilot için durumsal farkındalığı artıran modern kokpit tasarımı.

Silah Sistemleri: Havadan havaya ve havadan karaya mühimmatlar için 7 harici istasyon.

Link 16 Veri Bağlantısı: Diğer platformlarla anlık veri paylaşımı ve ağ merkezli harp yeteneği.

Kask Üstü Görüş: Hedefleme podlarıyla entegre çalışan akıllı vizör sistemleri.

İtalya, İsrail ve Singapur gibi ülkeler tarafından halihazırda "en gelişmiş jet eğitim uçağı" olarak kullanılan M-346 savaş uçağının fighter (hafif taarruz) versiyonu ise Türkmenistan, Nijerya ve Avusturya tarafından aktif olarak kullanılıyor.

SIRADA NİHAİ SÖZLEŞME VAR

Leonardo yetkilileri, tarafların tedarik sözleşmesini en kısa sürede imzalamak üzere görüşmelerin bir sonraki aşamasına geçtiğini belirtti. Bu hamle, Endonezya'nın bölgesel hava gücü dengelerindeki konumunu pekiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

